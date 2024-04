Toñi Moreno cuenta cómo fue el momento en el que supo que iba a ser mamá

A Toñi Moreno la sonrisa no se le borra de su rostro. La popular presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa espera su primer hijo y no puede ocultar su inmesa felicidad al hablar del bebé que espera. “Estoy contenta, muy contenta. Es una buena noticia y un sueño muy perseguido”, dice la andaluza que presumió de sus primeros meses de embarazo en la Fashion Week Madrid. Toñi Moreno acudió al desfile de Agatha Ruiz de la Prada, una de sus diseñadoras favoritas, y no quiso perderse la colección homenaje a ¡HOLA! “Tenía que venir al desfile de Agatha porque la adoro”.

VER GALERÍA

Vestida con chaqueta de rayas, camisa blanca con un mensaje que decía Ti amo y pantalones oscuros, Toñi habló con los medios y explicó lo feliz y bien que se encuentra en sus primeros meses de gestación. A sus 46 años, la presentadora no tuvo inconveniente en contar algunos detalles de su embarazo y cómo fue el instante en el que supo que iba a ser mamá: "Fue muy bonito, pero no fue muy sorprendente”, señala la comunicadora que desde hace más de año y medio persigue su sueño de ser mamá. El deseo de Toñi Moreno hubiera sido contarlo ella misma más adelante, pero no pudo ser. "Yo quería contarlo a los tres o cuatro meses, pero ha salido y ya está". confiesa Toñi que tuvo que confirmar la noticia a finales del mes de junio, cuando apenas estaba de dos meses de gestación.

"Lo estoy llevando muy bien, tranquila", dice mientras no puede ocultar su alegría, aunque le gustaría seguir llevando el embarazo en su intimidad. "Es algo mío, de mi familia. Yo no voy a presentar al niño o la niña, no sé que es de momento".

VER GALERÍA

La presentadora de Cuatro continúa trabajando y admite que este año se quedará sin vacaciones. “Este verano voy a trabajar no tengo nada de vacaciones. No paramos en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', así que iré a Sanlúcar de Barrameda los fines de semana y chimpum, pero feliz, muy contenta. Me siento una afortunada”.

Además de muy ilusionada, Toñi está desbordada ante tantas muestras de cariño que ha ido recibiendo en estas últimas semanas. "Gracias a todos los que me habéis mandado mensajes de cariño, la verdad es que estoy desbordada. Estoy muy emocionada, no sé si son las hormonas. Gracias por preocuparos y que viva la vida y que viva el amor", decía la conductora de Mediaset meses después de que su vida profesional diera un giro de 180 grados y recibiera el cariño de todo el público. En noviembre la dirección de la cadena decidió intercambiar a las presentadoras de Viva la Vida y Mujeres y Hombres y Viceversa, de manera que la andaluza dejaba el magazine de los fines de semanas de Telecinco en manos de Emma García, para coger las riendas del dating show diario de Cuatro. Según pudo saber HOLA.com en aquel momento, Toñi Moreno no lo habría pasado muy bien, sin embargo ahora disfruta de su nuevo éxito profesional, al que suma ahora la felicidad de ver cumplido en pocos meses su sueño de ser madre.