El desfile de Moisés Nieto 'Esto no es un desfile' volumen 4: la original presentación de una colección inspirada en la sobremesa y la siesta

No ha sido un desfile al uso, sino una presentación muy original. Moisés Nieto juega con nuevas fórmulas para desvelar sus colecciones. En esta ocasión, da a conocer sus propuestas para Primavera-verano 2020 con una singular puesta en escena donde su equipo, tras descolgar los nuevos diseños de un tendedero, viste y desviste a las modelos frente a los invitados.

“En esta ocasión, me he inspirado en el concepto del lujo para mí, que es una sobremesa y una siesta. Creo que es algo que no solemos hacer porque tenemos mucho trabajo o estamos muy estresados”, precisa a HOLA.com horas antes de desvelar su nueva colección. Un punto de partida que da forma apostando por la sostenibilidad a través del reciclaje de tejidos como manteles o servilletas. Unos materiales que evocan a nostalgia, pues los recupera de su casa familiar, y que dispone mediante un acabado patchwork. Junto a chaquetas, vestidos midi o gabardinas, encontramos una línea de accesorios muy llamativos, como grandes bolsos -inspirados en servilletas- con asas que se anudan para ajustar su largo al gusto o una nueva versión de su icónico modelo Lucía. Junto a ello, pendientes de inspiración marina y pañuelos con dibujos hechos a mano.

En esta ocasión, el diseñador jienense vuelve a desfilar fuera de los pabellones de Ifema, concretamente en el número 14 de la Calle Larra, sede del IED. “Es la cuarta vez que lo hacemos fuera, y estamos muy contentos porque nos funciona muy bien esta fórmula. Podemos crear un universo desde cero, hacemos nuestro propio casting, hablamos nuestro propio lenguaje. Al final es algo muy personal que deberíamos hacer todos los diseñadores y no se convierta en una presentación impersonal como muchas veces pasa en Ifema”, afirma Moisés sobre esta alternativa que, en esta edición número 70 de Fashion Week Madrid, le ha permitido crear un espectáculo inesperado y original, su cuarta propuesta de "no desfile".