Los secretos del impresionante vestido de Ze García que Elsa Pataky lució en los Oscar

Elsa Pataky ha sido una de las actrices españolas que no se ha perdido la gala de los premios Oscar 2024, así como las posteriores fiestas. En su caso, ha posado en la alfombra roja más famosa del mundo junto a su marido, Chris Hemsworth, y con un look que ha conquistado a todos: un vestido firmado por Ze García, confeccionado "a medida en crêpe de seda blanco, ensirenado con cut out en la parte superior, bordado con mas de 1000 cristales a mano", tal y como explican en la marca. Desde la firma han revelado algunos detalles sobre este diseño, los secretos que han hecho brillar a Elsa Pataky sobre la alfombra roja de los Oscar. Dale al play y no te lo pierdas.

