Entre bambalinas y con un mensaje: así ha acompañado Eva Mendes a Ryan Gosling en la gala de los Oscar

Ryan Gosling no se ha llevado el Oscar a casa, pero sí el aplauso inmenso del Teatro Dolby de Los Ángeles con su espectacular interpretación de I'm just Ken de Barbie. Pese a todo ha sido una gran noche para el actor que ha estado acompañado de dos grandes mujeres para él: su hermana Mandi y su mujer Eva Mendes, a quien muchos soñaban con ver en la alfombra roja. Sin embargo, la actriz ha preferido apoyar a su pareja entre bambalinas.

Así es la vida de Ryan Gosling junto a Eva Mendes

La última vez que posaron juntos fue cuando promocionaban la misma película, Cruce de caminos, precisamente en la que se enamoraron. Eva ha explicado en más de una ocasión que no se siente cómoda posando en la alfombra roja y eso no ha cambiado en esta ocasión. Aún así, el actor no ha estado solo ante los flashes sino que posó con su hermana Mandi, orgullosa y feliz de vivir con él la gran noche del cine, en la que también ha estado, pero de otra forma Eva Mendes, como ha demostrado posando divertida junto a la puerta del camerino de Gosling en una imagen que ha compartido con sus seguidores.

"Siempre al lado de mi hombre", escribía la actriz mientras posaba muy informal con una falda vaquera y cazadora. En otra fotografía, ya dentro del camerino, aparece con la chaqueta y el sombrero de Ken con el que Ryan salió a actuar al escenario, un look perfecto para lanzar un mensaje a su marido en el que le felicita con cariño, al tiempo que le baja los pies a la tierra con un simpático giro: "Has conseguido llevar a Ken hasta los Oscar. Ahora, vamos a casa, tenemos que acostar a las niñas".

Esta frase define a la perfección el estupendo binomio que forman Ryan y Eva. Siempre apoyándose el uno al otro, sin buscar el foco y con una clara prioridad: conciliar la vida profesional con la familiar. No es fácil para dos actores mundialmente famosos que además aspiran a mantener con absoluta discreción su vida personal, pero hasta ahora lo están consiguiendo con razonable éxito. A penas hay imágenes de ellos juntos y aún menos con sus hijas, Esmeralda Amada, de siete años, y Amada Lee, de cinco. Precisamente su padre aceptó interpretar a Ken pensando en ellas, ya que creía que le acercaría a su universo. Eso sí, prefiere que las niñas no vean la película aún. "No sé si deberías ver a tu padre como Ken. No sé qué edad es buena para ver a tu padre hacer eso. Llega a un punto bastante loco", bromeó el actor en unas declaraciones a E! News.

Aunque los actores no acostumbran a dejarse ver juntos, no ocultan en absoluto el excelente equipo que forman y Gosling ha sabido reconocer públicamente lo importante que es el apoyo de Eva en su carrera como demostró cuando le dedicó el Globo de Oro por su papel en La, la, land con estas emotivas palabras: "Mientras yo estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija mientras estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer". Porque no hay Ken sin Barbie, como él mismo dijo, ni tampoco Ryan Gosling sin Eva Mendes.