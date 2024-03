De la nieta de Spielberg a la joven promesa Juliet Donenfeld: los más pequeños toman la alfombra roja

Los hay con suerte. Si ya es un auténtico privilegio pisar la alfombra roja de los Oscar, hacerlo con menos de 18 años está solo al alcance de unos pocos. Algunos como Juliet Donenfeld ya han tenido la oportunidad de demostrar su talento delante de la cámara y otros como Eve, tienen el inmenso honor de tener como abuelo a uno de los directores más importantes de Hollywood, el mismísimo Steven Spielberg. En cualquier caso, los más pequeños han demostrado que posar en la alfombra roja también es cosa de niños.

Con solo 14 años Juliet Donenfeld ha protagonizado el corto Red, White and Blue, nominado al mejor cortometraje y dirigido por Nazrin Choudhury y Sara McFarlane. Pese a su juventud, lleva siete años dedicándose a la interpretación y ha trabajado en series tan conocidas como Chicas Buenas o Better Call Saul. En su debut en los Premios Oscar, Juliet ha posado con muchísima naturalidad con un vestido de fantasía lleno de volantes y brillos en tonos azules.

Otros como Porché Brinker e Ismerai Calcaneo, de 17 años, aún no se pueden creer que están en la meca del cine posando junto a las grandes estrellas. Las dos viven en un barrio humilde y estudian en una escuela pública de Los Ángeles, pero la vida les puso en el camino de los directores Ben Proudfoot y Kris Bauers que decidieron hacer el corto documental The Last Repair Shop sobre un servicio gratuito que ofrece la ciudad de Los Ángeles para reparar instrumentos musicales en colegios a los que acuden niños con pocos recursos, como el de Porché e Ismerai, violinista y saxofonista repectivamente. Las alumnas llegaron al Teatro Dolby en autobús escolar radiantes con los vestidos que consiguieron gracias a las donaciones de otros padres del centro escolar. El corto consiguió el Oscar y ellas cumplieron un sueño.

A Eve, el mundo del cine le resulta mucho más cercano. Su abuelo es Steven Spielberg, uno de los cineastas más reconocidos de Hollywood. Aún así, posa tímida, aunque con mucho estilo con un vestido azul palabra de honor junto con el orgulloso director que no duda en ceder el protagonismo a su nieta. El director y guionista Alexander Payne también ha contado con calor familiar en esta gran noche del cine y ha ido acompañado de su hija que, a pesar de su corta edad, no es la primera vez que se codea con grandes estrellas. La niña ya asistió con su padre el año pasado al festival de cine de Tesalónica en Grecia.

La hija de Tarns Willers, de nueve años, tampoco olvidará esta noche. Su sonrisa al posar en la alfombra roja con sus padres, con los que iba a juego con un elegante traje negro, ya auguraba lo que se venía. Willers, que estaba nominado por primera vez junto a su compañero Johnnie Burn, se hacía horas más tarde con el Oscar al mejor sonido por The Zone of Interest, que ganó un total de dos estatuillas.