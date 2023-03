El vídeo viral de Lady Gaga, al rescate de un fotógrafo que se tropieza en plena alfombra en los Oscar

Loading the player...

Lady Gaga nos ha mostrado su faceta más natural en los premios Oscar interpretando en el escenario del Dolby Theatre la balada Hold My Hand en vaqueros, camiseta y sin maquillaje. Pero también hemos podido ver su lado más humano con el bonito gesto que ha protagonizado en la alfombra y que está siendo muy comentado y aplaudido. La artista -que ya conquistó los Oscar en 2018 gracias a su actuación con Bradley Cooper- estaba desfilando ante las cámaras con su impresionante vestido Versace, cuando uno de los fotógrafos que se encontraba ante ella tropezó, cayendo al suelo. La nominada a mejor canción original no lo dudó: con gesto de preocupación, corrió en su ayuda y le ayudó a incorporarse. Tras asegurarse de que se encontraba bien, continuó su camino. El vídeo en el que se puede ver este momentazo no ha tardado en hacerse viral. Dale al play y no te lo pierdas.

