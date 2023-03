¿Por qué ha ido Malala a los Premios Oscar 2023?

Por la alfombra roja de los premios Oscar han desfilado grandes estrellas y celebridades del mundo de la interpretación. Pero, sin duda, uno de los posados que más han llamado la atención de la audiencia ha sido el de la activista Malala Yousafzai (25), puesto que muchos no saben que la joven es la productora ejecutiva de Stranger at the Gate, un proyecto audiovisual que está nominado en la categoría de mejor cortometraje documental.

Stranger at the Gate pone el foco en la problematica del terrorismo y la intolerancia religiosa en Estados Unidos, ya que cuenta la historia de un un marine que se propone prepetrar un ataque armado contra una mezquita de un pequeño pueblo de norteamerica. Sin embargo, su forma de ver a la comunidad musulmana empieza a cambiar cuando conoce en profundidad a las personas que la forman. La cinta, que dura 21 minutos, está disponible de manera gratuita en YouTube y ya se ha alzado con el premio del Festival de Tribeca y con el galardón Indy Shorts.

Malala se ha mostrado de lo más ilusionada por poder estar esta noche en el Teatro Dolby de Los Ángeles. "Ha sido una maravilla ser parte de esta historia", explicaba a la prensa. De la misma manera, confesaba que esperaba con ansía la actuación musical de Rihanna, de la que se ha declarado fan. La activista disfrutará de la gala en compañía de su marido, el director de operaciones de la Pakistan Cricket Board, Asser Malik. El matrimonio se dio el sí quiero en noviembre de 2021 en una discreta e íntima ceremonia nikkah que celebraron junto a su familia en Birmingham, la ciudad inglesa donde ambos viven desde hace tiempo.

Para una cita tan significativa, Malala ha apostado por un vestido de la marca Ralph Lauren. Un modelo muy original en tonos plateados con destellos dorados, todo un guiño al color de las ansiadas estatuillas y de la alfombra que se ha desplegado en esta 95 edición. El diseño de una pieza contaba con capucha, manga larga y un favorecedor fruncido en la zona de la cintura. En lo referido al maquillaje, la educadora ha optado por dar todo el protagonismo a sus labios con un llamativo tono burdeos. Por su parte, su esposo ha lucido un tradicional traje de esmoquín.

