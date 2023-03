El fabuloso debut de una nominada Ana de Armas en la alfombra dorada de los Oscar

'No pestañees que te lo pierdes' es lo que ha debido pensar Ana de Armas nada más pisar por primera vez la alfombra dorada -y no roja, has leído bien- del teatro Dolby de Los Ángeles. La 95ª edición de los Oscar está siendo la gala en la que esta actriz con nacionalidad española ha hecho historia en Hollywood. La recordada Carolina en El Internado ha logrado un hito al ser la primera actriz cubana en optar a la preciada estatuilla y por ello ha elegido un vestido para triunfar en los premios de la Academia. Era la más esperada y una de las actrices más bellas de este gran paseíllo de estrellas, que ha recorrido por primera vez, aunque ya la vimos en la fiesta de Vanity Fair posterior a la gala en los años 2017 y 2018.

-Desfile de estrellas en la alfombra roja de los Premios Oscar

VER GALERÍA

Deslumbrante con un elegante diseño en color champán de Louis Vuitton, firma de la que es embajadora, entallado y adornado con una falda de volantes como guiño puramente español, la intérprete, de 34 años, ha sido ovacionada a su llegada al teatro como nominada por su fascinante interpretación de Marilyn Monroe en Blonde, un reconocimiento que la diva de Hollywood nunca recibió. Ha completado su look con la melena suelta con raya al medio y acabada en ondas, y joyas de la Maison.

Su primera vez en la gala de los Oscar

Con los nervios a flor de piel y todavía sin poder creerse haber formado parte esta terna de actrices candidatas al galardón más prestigioso del cine, ha llegado entusiasmada y dispuesta a vivir una noche única. "Es un momento muy especial, es una pena que Marilyn no tuviera un reconocimiento. Estoy muy, muy feliz después de tanto esfuerzo que este sea el final", señaló nada más pisar la alfombra del teatro Dolby de Los Ángeles. "Estoy sola, no está mi director (Andrew Dominik), y me siento como que estoy representando a todos mis compañeros", añadió, no sin antes añadir que lo mejor de esta temporada "han sido todos los momentos que ha compartido con todos los actores nominados".

En ocasiones la realidad supera a la imaginación y su llegada a la ceremonia está siendo de lo más emocionante. Abrazos entrevistas y bromas con sus compañeros de la gran pantalla, todo con tal de templar los nervios antes de escuchar la reiterada frase And the Oscar goes to... La intérprete de Norma Jean en el filme de Netflix ha compartido abrazos con sus amigos y compañeros en la alfombra roja, entre ellos Antonio Banderas, al que ha podido abrazar y ha conocido a su pareja Nicole Kimpel.

-El último guiño de Ana de Armas a Marilyn Monroe horas antes de la que puede ser su gran noche

VER GALERÍA

Pese a enfrentarse a una terna de rivales de altura como Cate Blanchett en Tàr, Michelle Yeoh en Todo a la vez en todas partes, Andrea Riseborough, de To Leslie y Michelle Williams, por Los Fabelman, la estrella de abuelos españoles tiene posibilidades de éxito. Se lo lleve o no, la valentía, el esfuerzo y talento arrollador le han llevado a ser reconocida por la Academia y puede presumir de ello con 34 años y toda una carrera por delante.

Colin Farrell reconoció haber llorado con su trabajo, Brad Pitt fue su mayor defensor y Jamie Lee Curtis reconoció con vergüenza que pensó que era “una joven inexperta y poco sofisticada que acababa de llegar de Cuba". Ahora son grandes amigas y fueron compañeras de reparto en Puñales por la espalda. Ana de Armas no reniega de sus raíces, ni mucho menos, pero tampoco quiere que la encasillen por ser latina. De ahí que decidiera entregarse en cuerpo y alma para dar vida a Marilyn Monroe, un icono estadounidense en una lengua que ni siquiera era la suya. Fue agotador, le supuso infinidad de horas de trabajo y estudio para sumergirse de lleno en el complejo universo de Norma Jean, pero el esfuerzo mereció la pena. Su elección causó bastante polémica en Estados Unidos, al ser una cubana la que encarnara a uno de los iconos que ha dado el cine norteamericano, pero Brad Pitt no lo dudó y como productor del filme decidió que no había nadie mejor que ella para interpretarla.

VER GALERÍA

En cierto modo Marilyn Monroe ha regresado a los Oscar en la piel de De Armas tras haber sido interpretada por otras actrices como Michelle Williams en Mi semana con Marilyn en 2011. Sesenta y un años después de su muerte, el público sigue sintiendo verdadera fascinación por la estrella de El príncipe y la corista o Con fadas y a la loco que solo asistió a la ceremonia en una ocasión en 1951. Y no como nominada, sino como presentadora.