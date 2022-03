Will Smith pide perdón públicamente a Chris Rock por golpearle en los Oscar

Will Smith ha entonado el mea culpa horas después de la bofetada en la entrega de los Oscar que ha dado la vuelta al mundo. El actor a través de un mensaje en sus perfiles sociales se ha dirigido al cómico Chris Rock para disculparse por haberle pegado en directo, unas palabras en las que confiesa que se equivocó. “La violencia en todas las formas posibles es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia la pasada noche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma acerca de la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné impulsivamente” comienza el intérprete, que a continuación se dirige directamente a Chris Rock.

“Me gustaría disculparme contigo de manera pública, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no reflejan el hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad. Me gustaría pedir perdón a la Academia, los productores del show, los asistentes y los espectadores que lo estaban viendo en todo el mundo. Me gustaría pedir perdón a la familia Williams y a mi familia de King Richard (la película por la que ganó el Oscar al mejor actor). Siento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que de otra manera habría sido una maravillosa jornada para todos nosotros. Soy un trabajo en proceso” concluyó aludiendo quizá a su desarrollo personal.

Estas palabras del artista, que poco después del insólito bofetón recogía el Oscar al mejor actor, se han hecho públicas apenas unas horas después de que la Academia de Hollywood enviara un comunicado en el que señalaba que abrirá una investigación acerca de lo ocurrido. “La Academia condena las acciones del Sr. Smith en la gala de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California” señalaron. La Academia parece que tiene en su mano varias maneras de sancionar al artista que podría ser suspendido como miembro de la institución (de manera temporal o permanente), reprendido o incluso perder el Oscar que acaba de obtener.

¿Perderá su Oscar?

Aunque son algunas las voces que se han alzado para pedir que sea ese el castigo, otras como la de la actriz Whoopi Goldberg, que forma parte de la junta directiva de la Academia, apuntan a que no ocurrirá. “Will reaccionó exageradamente. No le vamos a quitar el Oscar. Habrá consecuencias seguro, pero no creo que hagan eso, principalmente porque Chris Rock ha dicho que no presentará cargos”. Es precisamente lo que ha pasado. La respuesta del afectado ha sido dejar pasar el incidente, como ha informado el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado al que ha tenido acceso el diario Los Angeles Times, explicando que se ha negado a presentar cargos.

Lo que comenzó con una broma en el escenario empañó la fiesta de los galardones y se convirtió en lo más comentado de la noche. Chris Rock se dirigió a la mujer de Will Smith en su monólogo refiriéndose a que lleva el pelo rapado. "Jada, te quiero. Estoy deseando verte en La teniente O'Neil 2", dijo comparándola con el personaje que interpretó Demi Moore hace años en la película y que, como ella, tenía la cabeza totalmente rapada. En el caso de Jada Pinkett es porque padece alopecia, aunque se ha dicho que el cómico desconocía ese dato (ella lo ha dicho públicamente). La reacción de Will Smith dejó a todos boquiabiertos, pues se levantó y golpeó a Rock en el escenario. Desde su sitio gritó en varias ocasiones al artista para que dejara de hablar de su mujer.

Entre lágrimas durante su discurso de agradecimiento al Oscar, el protagonista de El príncipe de Bel Air dijo que lo sentía, pero no se dirigió directamente a Rock, asegurando que su deber es proteger a su familia y que el amor “te hace cometer locuras”. Las opiniones de todo tipo a su insólito comportamiento no han dejado de sucederse en las últimas horas.

