La reacción de Jaden Smith a la noche más polémica de su padre

La 94ª edición de los Premios Oscar será recordada por la agresión de Will Smith a Chris Rock. Minutos antes de llevarse la estatuilla a mejor actor protagonista por El método Williams, el intérprete subió al escenario y propinó una sonora bofetada al humorista por mofarse del pelo rapado de su mujer, Jada Pinkett, diciendo que podría protagonizar la secuela de La teniente O'Neil. "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu p+++ boca", le gritó desde el patio de butacas cuando volvió a sentarse ante las miradas atónitas del resto de invitados. "Wow, tío, era una broma lo de La teniente O'Neil", respondió Rock, que trabajó en Saturday Night Live y ya había presentado los Oscar en dos ediciones anteriores, la de 2016 y la de 2005. Smith insistió de nuevo: "No menciones el nombre de mi mujer". "Así lo haré, ¿vale? Eso ha sido... la mejor noche de la historia de la televisión", zanjó el cómico para seguir adelante con la gala.

La reacción del oscarizado actor ha generado una gran controversia y su hijo, Jaden Smith, no ha tardado en pronunciarse. El joven, de 23 años, ha apoyado a su padre con esta simple frase: "Y así es como lo hacemos". También ha compartido otro mensaje, acompañado de un 'selfie' que decía: "El discurso de mi papá me hizo llorar". Sin embargo, esta publicación ha desaparecido de su perfil. La de Jaden es por ahora la única respuesta de la familia de Will Smith. Su hija pequeña, Willow, de 21 años, no ha dicho nada al respecto aunque sí ha compartido esta foto junto a su padre y la ansiada estatuilla en las fiestas posteriores a la gala de los Oscar.

Jada Pinkett, por su parte, tampoco ha compartido nada sobre el incidente de su marido en la gala de los Oscar. Cabe recordar que el verano pasado Jada decidió afeitarse la cabeza y mostrar con naturalidad la alopecia que padece desde hace años. Mi pelo siempre fue una gran parte de mí. Cuidarlo era un hermoso ritual. Siempre tuve la opción de tener pelo o no y un día, de repente, ya no la tenía más", confesó sobre la rara enfermedad autoinmune que le hace perder el cabello.

Will Smith pidió perdón a la Academia y al resto de nominados al recoger su premio. Pero no se dirigió a Chris Rock. "El amor te hace hacer cosas muy locas (...) Quiero pedir perdón a la Academia y al resto de nominados. Espero que me vuelvan a invitar", dijo Smith en un largo y por momentos delirante discurso en el que, entre lágrimas, destacó la figura de Richard Williams, su personaje, como referente de amor y protección a la familia. "En este negocio, siempre hay personas que te faltan al respeto, debes sonreír y hacer como que todo está bien. Pero siempre protegeré a mi familia, a mi esposa", afirmó también Smith que se comparó en varias ocasiones con su pesonaje: "El arte imita la vida. Parezco el padre loco, tal como dijeron sobre Richard Williams".

Chris Rock ha decidido no presentar cargos contra Will Smith y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográfica ha condenado la violencia tras la inesperada reacción del protagonista de El método Williams. "La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y cinéfilos de todo el mundo".

