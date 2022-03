De 'El príncipe de Bel-Air' a ser firme candidato al Oscar: así ha sido la carrera de Will Smith El actor, que ha estado nominado en tres ocasiones, podría conseguir su primera estatuilla por 'El método Williams'

En la cuenta atrás para que se celebre la 94 edición de los Oscar, las quinielas sitúan a Will Smith como uno de los favoritos a alzarse con la estatuilla a mejor actor tras recibir el BAFTA, el Globo de Oro y el Critics Choice Award. El intérprete, que tiene como rivales en la gran noche del cine a Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield y Denzel Washington, está nominado gracias a su papel en El método Williams, donde se mete en la piel del hombre que se esconde tras el éxito de las tenistas Venus y Serena Williams: su padre, Richard Williams. El hecho de que opte al reconocimiento más destacado de la industria cinematográfica no es fruto del azar. Detrás de esta nominación se encuentran más de tres décadas repletas de proyectos delante de las cámaras, donde comenzó a trabajar de forma fortuita.

Willard Carroll Smith, Jr., como se llama en realidad el actor, llegó al mundo el 25 de septiembre de 1968 en Filadelfia y es el segundo de cuatro hermanos. El intérprete, que ha estado nominado un total de tres veces al Oscar, se decantó por la industria musical y encaminó los primeros pasos de su trayectoria hacia esa dirección. Al lado de DJ Jazzy Jeff formó un dueto musical en 1981 para el que se hizo llamar The Fresh Prince tras ser apodado como príncipe por un profesor suyo del instituto. Cinco años después vio la luz su primer sencillo, Girls Ain't Nothin' But Trouble, y gracias al tema Parents Just Don't Understand obtuvieron su primer Grammy. Sin embargo, esos éxitos se volvieron en su contra a causa. Debido a su alto tren de vida contrajo importantes deudas que le llevaron a estar en bancarrota.

Al finalizar la década de los 80 a Will Smith le llegó una oportunidad que no solo salvó su economía sino que dio un giro radical a su vida, provocando un meteórico ascenso. Asistió a The Arsenio Hall Show, programa de entrevistas en el que conoció a Benny Medina, productor ejecutivo de Warner y figura clave en su historia. ¿El motivo? Fue quien le presentó a Quincy Jones, el productor que lo eligió como protagonista de El Príncipe de Bel-Air. Tres meses después de hacer el casting ya rodó el piloto de la serie que lo encumbró a lo más alto. La comedia estuvo seis años emitiéndose en la NBC (desde 1990 a 1996) y del reparto formaban parte Alfonso Ribeiro, Joseph Marcell, Tatyana M. Ali o James Avery, quien falleció en 2014. Al cumplirse tres décadas del estreno, en noviembre de 2020 hubo un reencuentro del elenco.

Si en la pequeña pantalla interpretar a este simpático joven de Filadelfia que se va a vivir con sus tíos le dio una gran popularidad, en el cine hay otro título que lo consagró: Men in Black. Con esta película, que inicialmente rechazó pero fue convencido por su esposa de aceptar el papel, se hizo un hueco en la gran pantalla, donde no ha dejado de encadenar grandes éxitos. Entre los títulos que ha protagonizado se encuentran Independence Day, Enemigo público, Hitch, Yo, robot, Soy leyenda, Aladdín, Ali o En busca de la felicidad, entre otros. Una larga carrera en la que ha demostrado ser muy polifacético. No en vano, ha interpretado a personajes cómicos, cuentos de Disney, ciencia ficción e historias dramáticas. Ahora podría ganar su primer Oscar, el broche a años de años de intenso trabajo y sacrificios en los que se ha dedicado también a la música y ha ejercido como productor.

Su lado más personal

Uno de los aspectos que más valora Will del éxito es poderlo compartir con su familia. El actor es feliz desde hace más de dos décadas al lado de Jada Pinkett, con la que no solo comparte carrera interpretativa sino también musical al haber sido ella vocalista del grupo Wicked Wisdom. Se conocieron cuando la actriz hizo una prueba para sumarse al elenco de El príncipe de Bel-Air, pero su historia no comenzó de inmediato ya que en ese momento Smith estaba casado con Sheree Zampino. Su divorcio se produjo en 1995, siendo ya padres de un chico llamado Willard Carroll Smith III. En 1997 se casó con Pinkett, con la que tiene a Jaden y Willow. A pesar de atravesar varias etapas de crisis y tener diferentes visiones sobre el compromiso matrimonial, siguen juntos, forman una de las parejas más queridas de Hollywood y, con toda probabilidad, volveremos a verles desfilar de la mano este domingo en la alfombra roja de los Oscar.

