Zayra Gutiérrez habla sin tapujos sobre su verdadera relación con su padre, Guti, y Romina Belluscio

Arantxa de Benito y Zayra Gutiérrez han ofrecido su primera entrevista conjunta en el nuevo podcast de MtMad, En las mejores familias. Madre e hija se han abierto en canal ante las preguntas de la exconcursante de Gran Hermano, Adara Molinero, y su progenitora, Elena Rodríguez. Durante la agradable charla que han mantenido las cuatro mujeres, la hija del futbolista ha hablado sin tapujos sobre su relación con su padre, Guti, y su pareja, Romina Belluscio. Por su parte, la presentadora del antiguo programa de Televisión Española, Ponte las pilas, ha desvelado por primera vez cuándo cortó su relación con su exmarido y el último mensaje que le mandó.

© Mtmad

Zayra Gutiérrez, quien ha formado su propia familia junto a su pareja, Miki Mejías, ha reflexionado sobre el importantísimo papel que tienen los progenitores en la vida de sus hijos y cómo influyen en ellos. Ha empezado explicando que, "Hugo, nos ha unido mucho a toda la familia, es la alegría de la casa". Posteriormente, ha desvelado que gracias a su maternidad, ahora entiende más a sus padres y cómo se portaron con ella: "Con mi padre realmente nunca nos hemos llevado mal, solo que discutíamos muchísimo porque ambos tenemos mucho carácter y muy parecido".

© zayragutierrez_

© zayragutierrez_

La hija mayor de José María Gutiérrez 'Guti' y Arantxa de Benito —fueron matrimonio entre 1999 y 2009— también ha confesado que con Romina Belluscio se lleva mucho mejor en la actualidad que cuando era adolescente: "Antes también discutíamos mucho. Piensa que se llevan trece años y yo era una niña y, aunque no fuera su hija, le salía cuidarme y sinceramente, me sentaba mal". Aunque también ha querido aclarar que la novia de Guti también la ayudó cuando la necesitó: "Muchas veces era ella quien me ayudaba a lidiar con mi padre, como por ejemplo, intermediaba para que me dejara salir hasta más tarde".

© Gtres

© rominabelluscio11

Zayra ha matizado, que una de las cosas que peor le sentaban de su adolescencia, era el control que sus padres ejercía sobre ella: "Mi hermano ha tenido libertades, cosa que yo no. Si yo salía y no contestaba, tenía 25 llamadas y mensajes. Con mi padre, mucho peor. Vamos, no me dejaba salir y si salía, era como mucho hasta las doce o la una". Ha confesado, que aunque no echa nada en cara a Guti, "mi infancia la pasé con mi madre, mi padre trabajaba mucho. Cuando se retiró pude disfrutar mucho más de él".

© Europa Press

También ha querido zanjar la polémica que se generó en torno al bautizo de su pequeño Hugo: "Mi padre no pudo venir por trabajo. Me pidió que cambiara la fecha, pero ya no podía y me dijo que entonces, no podía venir. No me dolió porque sé que quería venir".

En cuanto a su relación con Arantxa de Benito, ha relatado, en esta primera vez trabajando juntas, que siente que su madre "siempre quiere llevar el control de todo y yo soy más de disfrutar el momento y no planear". La presentadora de conocidos formatos de televisión ha abierto su corazón para hablar sobre cómo es su actual situación con el que fuera su marido. Cabe recordar que su relación terminó en 2009, después de una década juntos, cuando Zayra tenía tan solo ocho años y su hermano Aitor siete.

© Gtres

"Yo no tengo relación ninguna ni con Romina ni con el papá desde que cumplieron 18 años", ha contado Arantxa de Benito. De hecho, ha ido más allá, y ha revelado que cuando se enteró de que Guti y Romina iban a ser papás de Enzo, le mandó un mensaje: "Yo le escribí un mensaje a José dándole la enhorabuena y diciéndole que mis hijos tienen un nuevo hermano. Yo le dije que si necesitaba que le cuidara a su hijo, no tuve respuesta, pero a mí me hubiera encantado". Un hecho con el que Zayra no parece estar muy de acuerdo: "Yo no veo normal que ella cuide del hijo de mi padre con una nueva mujer. Ni vería normal que fuéramos todos juntos a cenar".

Pero eso no es todo, porque Arantxa ha querido detallar cuál fue la faceta de Guti que hizo que su relación estallara por los aires: "Me tocó criar a mis hijos muchas veces solita". Finalmente, ha zanjado el tema asegurando que, a pesar de todo, el futbolista le dio lo mejor que tiene en su vida: "Me quedo con Zayra, con Aitor y ahora, en consecuencia, con Hugo. También tuvimos momentos maravillosos durante los diez años que estuvimos juntos, pero lo mejor han sido mis hijos y mi nieto".