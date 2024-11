El emotivo mensaje de Alba Carrillo a su ex, Fonsi Nieto, tras el Mundial de MotoGP

Alba Carrillo ha vivido uno de los días más felices de los últimos tiempos gracias al importante logro de su ex, Fonsi Nieto, en el recién finalizado Mundial de MotoGP. El expiloto es uno de los principales asesores y consejeros de Jorge Martín, quien se acaba de proclamar flamante campeón de la categoría reina del motociclismo tras la disputa del Gran Premio Solidario Motul de Barcelona 2024.

La inmensa alegría de la colaboradora televisiva no solo viene dada por la que siente en estos momentos el padre de su hijo Lucas, sino también -y principalmente- por el júbilo que embarga al menor al ver cómo su padre triunfa como director deportivo de Pramac Racing, el equipo de Jorge Martín. La relación de Alba y Fonsi, que en su día pasó por numerosos altibajos, es bastante óptima desde hace ya tiempo y todo lo bueno que le pase al sobrino del mítico Ángel Nieto supone una satisfacción para la modelo.

Por ello, la que fuera concursante de programas como Bake Off o Supervivientes le ha dedicado este domingo al también DJ un mensaje cargado de emoción, palabras que compartía en sus redes sociales nada más terminar la competición. "Fonsi, por todos los cumples de Lucas en los que no has podido estar. Por todos lo vuelos a deshoras para llegar a recogerles al cole", comenzaba diciendo en alusión a su niño en común, pero también haciendo referencia al otro hijo, Hugo (4 años), del expiloto de cuando estuvo con la empresaria e influencer Marta Castro.

"Por todo el esfuerzo de todos. Por todas las renuncias. ¡Por la felicidad de Lucas hoy, lejos de casa, pendiente de cada paso que das! Gracias por demostrar que el esfuerzo y las ganas son el camino al éxito. Orgullosa es poco", sentencia Alba Carrillo, recordando los sacrificios familiares que ha hecho Fonsi debido a las exigencias de su profesión, que le obligan a viajar constantemente alrededor del planeta. Un texto en el que, además, señala la ausencia de su hijo en el hogar materno después de que este se marchara recientemente a estudiar al extranjero.

La maniquí vivió desde su hogar y con muchos nervios la carrera disputada en el circuito de Montmeló, como una auténtica forofa vestida con el polo oficial del equipo Pramac Racing y sin perder detalle de la retransmisión televisiva. De hecho, al terminar la prueba, grabó con la cámara teléfono móvil la imagen que salía en esos momentos de Fonsi en la pequeña pantalla. Era el instante que Nieto hacía sus primeras y emocionadas declaraciones tras la victoria en el mundial de su pupilo, a lo que Alba respondía con un "¡Ole!" desde el salón de casa.

También mandó Carrillo su enhorabuena al campeón, a través de una publicación en la que decía lo siguiente: "Felicidades a Jorge Martín, a toda su familia maravillosa y a su novia que le apoya siempre, María Monfort Matutes". Cabe recordar que el piloto madrileño de 26 años estuvo arropado en el circuito por su chica, que es nieta del empresario y expolítico Abel matutes; por sus padres Ángel Martín y Susana Almoguera, su hermano pequeño Javier y su abuela Julia.