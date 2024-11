La emotiva despedida de Alba Carrillo a su hijo Lucas, de 13 años, que se va a estudiar al extranjero

A Alba Carrillo (38 años) le gusta presumir de todos los logros de su hijo Lucas, de 13 años. El adolescente, nacido de su relación con Fonsi Nieto, ha hecho las maletas para comenzar una nueva e ilusionante etapa escolar fuera de España. “Ante todas las cosas, y por encima de todo, soy la madre de Lucas. Hoy, se va a estudiar al extranjero y tengo una mezcla de orgullo y pena en el estómago indescriptible”.

A pesar de que separarse no es nada fácil, la modelo está contenta por el pequeño hombre en el que se está convirtiendo su hijo, que con cada paso que da es más autónomo y libre. “Le voy a echar de menos, pero sé que va a aprender, disfrutar y encontrar su propio lugar en el mundo. Nadie nos prepara para tener bebés, pero tampoco para tener adolescentes. Quiero que no dependa de mí, de nosotros, pero tengo que empezar a vivir de esta nueva forma. Todo va ir bien, le digo. Todo va a ir bien, me digo”.

Cargada de nostalgia, la maniquí ha echado la vista atrás para hacer una reflexión sobre lo rápido que pasa el tiempo. “Cuando veo a mi prima, por ejemplo, con su bebé que solo quiere abrazarla y va detrás como un pollito, aunque es agotador, solo puedo animarla a que lo disfrute. Un buen día, hoy para mí, abrirá sus alas y verá como vive desde lejos”.

Unas bonitas palabras que la colaboradora televisiva ha acompañado de un carrete de simpáticas fotografías en las que aparecen en el aeropuerto viviendo sus últimos momentos juntos antes de pasar por la puerta de embarque y decirse adiós. A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de cariñosos mensajes de rostros conocidos del mundo del entretenimiento como Lara Álvarez, Sara Carbonero, Alejandra Prat y Carlota Corredera. “Brava, recoge lo que has sembrado”, ha expresado esta última.

Para la colaboradora televisiva sus seres queridos son uno de sus pilares fundamentales. Un hogar del que forma parte Fonsi Nieto, con quien mantiene una gran sintonía a pesar de su separación. Buena muestra de ello es que siempre le tiene presente en fechas señaladas como el Día del Padre. De la misma manera tiene un estrecho vínculo con la exmujer del piloto, Marta Castro, y su hijo Hugo, hermano pequeño de Lucas. “Marta sabe que ya es de mi familia y que de verdad puede contar conmigo para lo que necesite”, confesó Alba en el programa Nos hemos liado.

Alba Carrillo pone su granito de arena para ayudar a los afectados de la DANA de Valencia

A finales de 2023, la que fuese concursante de Supervivientes y Gran Hermano estrenó el podcast de ‘true crime’ y entretenimiento Crimen y Carrillo junto al escritor Blas Ruiz Grau. Para ayudar a todas las personas afectadas por la catástrofe de la DANA que ha arrasado gran parte de los pueblos de Valencia, la maniquí y el novelista han decidido donar todo el dinero recaudado con la venta de entradas para el programa que grabarán en directo el próximo 17 de noviembre. en el teatro Luchana de Madrid.