Edurne se pronuncia sobre el futuro ‘artístico’ de su hija Yanay y el deseo de darle un hermanito

Edurne está en su mejor momento, de eso no hay duda, tanto a nivel personal como profesional. El pasado más reciente, el presente y el futuro que tiene por delante son especialmente halagüeños para ella, algo de lo que a sus 38 años es plenamente consciente. Su hija Yanay, como no podía ser de otra manera, es su mayor inspiración y a ella se ha referido la artista en sus últimas declaraciones.

© d_degeaofficial

Sobre si ella y su marido, el portero de fútbol David de Gea, tienen en mente ampliar la familia, la cantante asegura que "me gustaría tener más, tengo un hermano y me encantaría que tuviera uno", señala en una entrevista a El Español. Con ese deseo manifiesto y a la espera de que algún día se cumpla, se expresaba la exjueza de Got Talent esta semana en Barcelona durante un acto benéfico en el que participaba a favor de las víctimas de la DANA.

© edurnity

La maternidad le ha cambiado por completo la vida, tal y como reconoce Edurne, si bien el hecho de tener más hijos no es una absoluta prioridad que anteponga a cualquier otra cosa. "Estoy tan contenta, tan feliz ahora, tengo tantas cosas y proyectos que al final no veo el momento", afirma la que será nueva 'coach' de La Voz Kids tras su fichaje estelar por el programa que emite Antena 3.

© d_degeaofficial

La intérprete de Amanecer, que tiene nuevo disco en el mercado llamado Éxtasis, comparte de vez en cuando en sus redes sociales algunos vídeos muy divertidos y entrañables con su niña. Ahí, podemos ver cómo la pequeña de tres años y medio ya apunta maneras en lo artístico. ¿Seguirá el camino de su madre cuando sea mayor? "Le gusta muchísimo bailar, cantar... y es verdad que para la música tiene buen oído", explica la cantante con orgullo.

© d_degeaofficial

Eso sí, Yanay todavía es muy pequeña para saber a qué se dedicará cuando sea mayor, puesto que incluso no sería descartable que lo suyo fuera por otros derroteros que se respiran en el seno de su familia. "También le gustan los deportes. Le encanta jugar al fútbol con su padre. Sea lo que sea que quiera hacer la apoyaré en un futuro", sentencia Edurne al hablar de su hija y del actual guardameta de la Fiorentina italiana.