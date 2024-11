Luis Fernández nos habla de lo que significa para él trabajar con Verónica Sánchez, su pareja en la vida real

Luis Fernández acaba de terminar de grabar La Favorita 1922, una serie de época que ha marcado un antes y un después en su carrera. Pero, más allá de los desafíos de interpretar a un hombre de comienzo del siglo XX, ha sido la relación con sus compañeros de reparto, especialmente con Verónica Sánchez, de quien se enamoró durante las grabaciones, lo que ha hecho este proyecto aún más especial. En esta charla, Luis nos comparte cómo ha sido trabajar juntos, la complicidad que han creado en el set y cómo ha cambiado su vida, tanto profesional como personalmente, después de este rodaje. A punto de cumplir los 40 y, entre risas y reflexiones, nos cuenta cómo, al igual que su personaje, ha tenido que aprender a evolucionar y adaptarse.

Te vemos muy cambiado, con nueva imagen

Luis Fernández (L.F.): Acorde con el pelo, me he construido el look quinqui en torno a eso. Me lo he dejado crecer desde que terminamos el rodaje en agosto.

Dicen que un nuevo look indica el comienzo de una nueva vida...

L.F.: Bueno, es que cumplo 40 el 31 de diciembre.

¿Te produce vértigo llegar a esa cifra?

L.F.: Ninguno. Creo que estoy en el mejor momento de mi vida.

¿Por qué lo sientes así?

L.F.: No sé, pero yo me lo noto.

Será la madurez...

L.F.: Claro, puede ser. He madurado y eso es lo que noto.

Estás ya en ese punto en el que, a lo mejor no sabes lo que quieres, pero sí lo que no quieres

L.F.: Eso es, eso también te lo da un poco madurar.

¿Lo vas a celebrar de manera diferente?

L.F.: Pues tenía pensado hacer algo especial, pero van pasando los días y al final no he hecho nada. Algo haré.

¿Qué te ha dado La Favorita 1922?

L.F.: La verdad, me ha dado muchas alegrías. Hacía muchos años que no iba a currar tan feliz y con tan buen ánimo. Porque hay veces que los rodajes son muy duros, pasan cosas, hay tensión... pero en este todos hemos compartido lo mismo y hemos trabajado muy contentos. Con todo el equipo ha habido un buen rollo general desde el día uno. Además, me ha situado en un sitio donde nunca había estado: un protagonista de época, una oportunidad que nunca me habían dado.

¿Cómo te has preparado para este papel?

L.F.: El traje ayuda mucho. Bueno, yo justo estaba rodando otra serie y me pilló un poco… solapé las dos series. El personaje lo armé con Verónica (Sánchez) y con Javier Pulido, que es el director. Durante los ensayos, yo subía y bajaba de Bilbao. Hemos construido a Julio con la ayuda del vestuario: se me cambiaba la voz cuando entraba caracterizado como él, ya se me ponía así, como de señor de época. (Risas)

¿Qué es lo que más te gusta de Julio?

L.F.: Lo que más me gusta de él es que es un tipo distinto al resto de los hombres de 1922. Intenta que la gente no lo note, pero él es diferente: es más moderno, es un poco cobarde y eso me gusta, sí.

¿Por qué es así?

L.F.: Cobarde, porque veréis que pasan cosas y él es un poco el que no da la cara.

¿Cómo eres tú en la vida real? ¿Eres cobarde y no das la cara o eres un hombre valiente?

L.F.: No. Yo no soy cobarde.

¿Qué te has llevado tú de Julio y que le has dejado de ti al personaje?

L.F.: A Julio yo le he dejado frescura, que le hacía falta porque , si no, todo hubiera sido muy serio. Y de él, me he llevado la alegría de haberme transportado a 1922 y de haber podido hacer realidad muchas ilusiones que tenía.

¿Cómo ha sido trabajar con tus compañeras de reparto?

L.F.: Maravilloso. Con Andrea Duro hice A tres metros sobre el cielo, pero no habíamos vuelto a coincidir. Ha sido genial, la verdad, con ellas y con el resto de compañeros, porque aquí estamos seis o siete actores principales, pero hay un montón, hay más personajes que son importantes. He disfrutado muchísimo. Verónica es una máquina, es de las mejores actrices con las que he trabajado en mi vida, y de las mejores compañeras también. Es supergenerosa, pero solo no conmigo, sino con todos. Ha sido superbonito poder compartir con todos y hemos creado un vínculo muy bonito. Vero ha hecho mucho. Lógicamente, ella es la protagonista y, al final, la que lleva las riendas de todo y lo lleva sobre su mochila, pero creo que todos nos hemos involucrado y todos hemos hecho que esto salga así.

Tal es el buen ambiente, que las cinco protagonistas tenían un grupo de WhatsApp y, al enterarte, tú pediste que te agregaran

L.F.: Es que la excusa que me dieron para no incluirme fue que había llegado tarde. Yo veía lógico que hubiera un grupo de WhatsApp general.

Y... ¿hay movimiento en ese chat?

L.F.: Claro, si hay cinco mujeres en el grupo, hay movimiento todo el rato. (Risas)

Cuando pasas tanto tiempo sumergido en un rodaje de época, ¿se te hace raro volver a la actualidad? ¿ves las cosas de otra forma?

L.F.: El pelo, esa gomina es el horror, pero nada. (Risas) Cuando sales de allí, dejas a Julio aparcadito. En la serie vais a ver que se habla de cosas cotidianas que ya existían. Ahora, otra cosa es que se trataran o se vieran de una manera u otra. En el rodaje está todo muy cuidado, y, de hecho, las cocinas funcionan de verdad. Yo te digo cómo viví el primer día de rodaje: llegué, tuve una secuencia con Verónica del capítulo uno, en la que ella me enseña algo de comida y yo solo podía pensar en lo que estaba sudando, con la camisa, los tirantes, la americana… Poco a poco he ido quitándome cosas porque si no, no podía seguir. (Risas)

¿Qué anécdota nos puedes contar de las grabaciones?

L.F.: Yo creo que me caí alguna vez. Es que no me acuerdo bien porque hace tantos meses... Por ejemplo, tuve una tendinitis durante dos meses en una rodilla y no lo vais a notar.

El rodaje de La Favorita 1922 lo estuviste compaginando con el de Cicatriz, ¿verdad?

L.F.: Sí. Son dos series completamente opuestas. Por eso estoy muy contento y creo que, profesionalmente, he ido creciendo, también he madurado en eso.

¿Cómo viviste llevar a la vez dos ficciones tan diferentes? No debió ser sencillo.

L.F.: Ya te digo, las dos primeras semanas estaba alucinando. Pero, al final, se lleva quieras o no, es nuestro trabajo y este proyecto era indudable que lo tenía que hacer yo.

Y, después de tanto trabajo, en este momento estás de vacaciones.

L.F.: Sí, Ahora mismo estoy en un paréntesis, de ahí el pelo largo. Invierto el tiempo en el campo, en mis perros y en estar tranquilo.

¿Vives en el campo? Ahora hay muchos actores que se están yendo allí.

L.F.: Bueno, se están yendo ellos, yo soy de allí. Nací en el barrio de Tetuán, pero llevo 40 años en Colmenarejo. Antes tenía huerto y gallinas, este año no he tenido tiempo y no he plantado nada. Pero tengo amigos que me dan huevos y verduras, porque ellos sí tienen. Lo último que he hecho ahora han sido 30 kilos de aceitunas; me fui a Jaén, a la finca de un amigo, y las estuve recogiendo a mano.

Hemos hablado de cocina y de huerta, ¿te ves en MasterChef Celebrity?

L.F.: Si no fuese como es, lo gano. No sé si esto se puede decir, pero comentan cosas sobre eso los compañeros... No lo ganaría, pero cocino bien, me desenvuelvo bien. O eso dicen, aunque está feo decirlo. Mi especialidad son la paella, el arroz con costillas, los guisos... Me gusta cocinar en general.

¿No irías a MasterChef por el tema de que es un reality?

L.F.: No sé si iría. Sinceramente, yo prefiero cocinar para vosotros.