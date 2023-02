Andrea Duro se sincera sobre sus inseguridades al posar en los Goya

Los premios Goya de este año no han estado exentos de polémica. Después de que se celebrara la gran fiesta del cine español ha habido algunos temas que han seguido dando que hablar. Tras el reivindicativo mensaje de Berta Vázquez respondiendo a los comentarios que ha recibido por su físico o las palabras Ana Fernández explicando el motivo por el que algunos actores no desfilaron por la alfombra azul, ahora le ha tocado el turno a Andrea Duro.

- Berta Vázquez se pronuncia tras su aparición en los Goya

VER GALERÍA

Parece que el look que eligió para asistir a los Goya ha generado todo tipo de opiniones y, lejos de quedarse callada, la actriz madrileña ha mandado un contundente mensaje. En un post que ha compartido en su cuenta personal, la que fuera protagonista de Física o Química comienza diciendo: "Todos los que nos dedicamos a la actuación y tenemos la gran suerte de poder asistir a la entrega de premios más importantes de nuestra industria, sabemos a lo que nos exponemos desfilando por la alfombra".

Muy sincera, Andrea ha confesado que "la inseguridad que vivo en ese momento es de las peores cosas (supongo que no seré la única)" y es consciente de que "todo el mundo hablará sobre mi vestido, mi pelo, mi maquillaje, si estoy guapa o no, si gorda o flaca, si alta o baja, si bla, bla, bla...".

- El enfado de Jeanette al ver a Natalia Lafourcade cantando uno de sus temas en los Goya

VER GALERÍA

"Y sé que es normal", confiesa. "Yo también pienso si algo me gusta o por el contrario no me atrae. Intento relativizar esos momentos, darles la vuelta y buscar toda la 'diversión' que puede caracterizarlos, porque son únicos. Para eso, busco siempre lo que a mí me haga sentir bien. A veces lo consigo, a veces no".

La actriz cuenta que este año su look "ha sido bastante criticado". "Quiero decir, que no me importa la crítica. De hecho, la valoro siempre y cuando sea constructiva. He leído algunas mierdas, que no lo eran y por eso este post. Y quiero dar un golpe encima de la mesa, porque estoy cansada de no decir lo que pienso en referencia a ciertos temas. Y con esto, simplemente quiero decir que yo me sentía extremadamente sexy y guapa con este look. Y que lo más importante siempre es eso, como te sientas tú. Y que voy a seguir vistiéndome como me apetezca, me guste y me haga sentir cómoda", ha dicho de manera tajante respondiendo a todas las críticas.

- C. Tangana posa por primera vez en una alfombra roja con su novia

VER GALERÍA

La actriz de Velvet, La catedral del mar o Gran Hotel, eligió para desfilar por la alfombra azul un original diseño de David Koma y joyas de Rabat. Aunque posó sola ante los fotógrafos, Andrea disfrutó de la gala junto a su novio, el jugador de pádel Ale Galán, quien aprovechó para dedicarle este cariñoso mensaje: "La más bonita siempre. Qué lujo poder acompañarte".

Tras publicar su post más sincero, la madrileña ha recibido muchos mensajes de fans y también de muchos amigos y compañeros de profesión. Es el caso de Ana Fernández: "Bravo tía, muy bien escrito"; Elena Furiase: "¡Te quiero!"; Aura Garrido: "Qué guapa eres"; Patricia Montero: "Estabas preciosa y cañón"; Nuria Gago: "¡Jefa! Ibas preciosa"; Violeta Mangriñan: "Estabas cañona y eres divina, por dentro y por fuera" o Lucía Etxebarria: "Ahora entendemos como normal esto de criticar el físico de la gente o lo que quieren ponerse. Nos hemos acostumbrado, pero no deberíamos acostumbrarnos".