Mike Tyson vs Jake Paul: ¿cuánto ganarán los boxeadores en el combate más esperado del año?

El legendario boxeador Mike Tyson, apodado 'Iron Mike', de 58 años, volverá al ring en un combate oficial contra el popular youtuber y pugilista Jake Paul, de 27 El enfrentamiento, que ha generado un gran revuelo mediático, tendrá lugar este viernes 15 de noviembre en el estadio AT&T de Arlington, Texas. La velada dará comienzo a las 2:00 de la madrugada (hora peninsular española), con algunos combates preliminares pero no será hasta las 5:00 horas cuando dé comienzo el combate estelar entre Tyson y Paul que será transmitido en exclusiva por Netflix. Este evento marca el regreso de Tyson a una pelea profesional, casi 20 años después de su último "duelo".

Un evento millonario

El enfrentamiento en el ring entre Tyson y Paul no solo ha captado la atención del público por sus protagonistas, sino también por las cifras económicas que se manejan. La suma total de la contienda asciende a 75,6 millones de euros, de los cuales ambos pugilistas se llevarán 37,8 millones cada uno. A diferencia de otros combates, este duelo no incluye una prima adicional para el ganador, ya que ambos recibirán el mismo pago independientemente del resultado.

En comparación, estas cifras superan ampliamente los salarios anuales de muchos deportistas de élite, incluidos los futbolistas de equipos como el Real Madrid o el FC Barcelona. Además, el estadio AT&T, con capacidad para 80.000 personas, ofrecerá entradas VIP que van desde los 4.700 euros hasta 23.000 euros, además de un exclusiva entrada valorada en 1,8 millones de euros que incluye una visita especial al vestuario antes de la pelea y una vista inigualable en un lugar " especialmente diseñada junto al ring" y que al parecer lo ha adquirido un bufete de abogados con sede en Los Ángeles.

Sus respectivas trayectorias

Mike Tyson, con un récord profesional de 50 victorias (44 por nocaut) y 6 derrotas, se consolidó como uno de los boxeadores más temidos de todos los tiempos. Aunque se retiró del boxeo profesional hace casi dos décadas, regresó al cuadrilátero en 2020 para una exhibición contra Roy Jones Jr. Esta pelea marcará su primera contienda oficial desde entonces.

Por otro lado, Jake Paul, conocido inicialmente por su carrera en YouTube, ha forjado un camino en el boxeo profesional con un récord de 10 victorias (7 por nocaut) y 1 derrota. Su único revés fue ante Tommy Fury en febrero de 2023. A pesar de ello aún continúa dando espectáculo sobre el ring.

Dinero vs prestigio

Jake Paul ha dejado claro que busca no solo ganar, sino también consolidarse como un luchador serio. En una rueda de prensa, afirmó: "Estoy aquí para ganar 40 millones de dólares y noquear a una leyenda. No me importa nada más". Por su parte, Tyson ha señalado que el combate no tiene un impacto financiero significativo en su vida, pero representa una oportunidad para desafiarse a sí mismo nuevamente: "Quiero ver de qué estoy hecho realmente y actuar frente al mundo", comentó.

Aunque la recompensa económica es más que significativa, ambos pugilistas tienen la oportunidad de aumentar sus ganancias a través de bonos relacionados con ventas de entradas y transmisiones. Jake Paul confirmó que esta será su mayor "premio" hasta la fecha y mencionó su intención de invertir sus ingresos en propiedades y otros proyectos futuros.

Mike Tyson, por su parte, como hemos mencionado anteriormente ha restado importancia a la suma económica, indicando que su motivación principal radica en el desafío personal y la adrenalina de volver al ring frente a miles de espectadores.