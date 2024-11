Así es Lux, la hermana de Pedro Pascal, que una vez más ha eclipsado al actor en una alfombra roja

No es la primera vez que Lux, la hermana de Pedro Pascal de 32 años, se convierte en el centro de todas las miradas en una alfombra roja. Ya ocurrió cuando decidía acompañar al célebre actor el pasado mes de enero, en la gala de los Premios Emmy, y ahora ha vuelto a ser el centro de los flashes cuando ha asistido en Londres al estreno de 'Gladiator II'. Con un espectacular diseño de Alta Costura firmado por el francés Stéphane Rolland, en terciopelo negro, y con un cut out coronado por un broche de esmeraldas y diamantes, la modelo ha vuelto a causar furor. Pero, ¿quién es Lux Pascal? Así hablaba la propia actriz en una de sus entrevistas más personales para el suplemento Ya, del periódico chileno, El Mercurio : “Cuando le conté a mi hermano oficialmente sobre mi transición por FaceTime, me preguntó si estaba segura. Yo le dije: ‘Estoy feliz’. Y su respuesta fue: ‘Perfecto, está increíble", con esta naturalidad contaba la artista cuál había sido la reacción de su hermano al conocer la importante decisión que había tomado durante la pandemia: “En ese momento fue como ‘no estoy haciendo literalmente nada, lo único que tengo en mis manos es mi teléfono móvil’, que se transformó en mi fuente de información. Entendí que el concepto trans se ha ido diversificando, y me abrió la cabeza. Y me dije: ‘ahora lo puedo intentar", confesaba sincera.

© Shane Anthony Sinclair

¿Quién es la pareja de Lux Pascal?

Lux mantiene una relación desde hace doce años con el también actor José Antonio Raffo, una noviazgo a distancia ya que ella vive en Nueva York desde 2019. Raffo expresaba en una episodio de La Cabaña como esto no era un impedimento en su relación: “No andamos con el miedo de que esto alguna vez se acabe porque si se acaba es verdad no más, no hay nada más importante que la verdad”, expresaba el intérprete. Los dos comparten su pasión por la interprertación, un aspecto sobre el que también opinaba con estas palabras: "A mí con Lux, se nos dio naturalmente, nosotros nos diversificamos nuestro espacio laboral. En verdad no nos ha tocado nunca trabajar juntos, además de cortos o escenas así”. ¿Quieres conocer más detalles de la vida de Lux Pascal? ¡No te pierdas el vídeo!