El atrevido vestido de Lux, la hermana de Pedro Pascal, y otros looks impactantes de las invitadas al estreno de 'Gladiator II' en Londres

"Ser su hermana es un orgullo, sé lo mucho que ha trabajado para estar donde está", aseguraba hace unos meses Lux Pascal (32) durante una entrevista para ¡HOLA!. Y es que Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores mejor valorados de la industria, desde que formó parte en 2014 del reparto de Juego de Tronos. Tras éxitos como Narcos o The Last of Us, ha presentado este miércoles en Londres Gladiator II, la secuela de la cinta del año 2000 dirigida por Ridley Scott. Una de las películas más esperadas del 2024 que al fin llega a los cines el 15 de noviembre y que protagoniza junto a Paul Mescal. Y para una premier tan especial como esta, el chileno quiso contar con su padre y su hermana como acompañantes.

© Getty Images

Lux Pascal también ha centrado su carrera en el mundo de la interpretación. Actriz y activista, es la menor de tres hermanos, y aunque se lleva casi dos décadas con Pedro Pascal, mantienen una excelente relación y se encuentran muy unidos. "Intentamos aconsejarnos el uno al otro siempre”, contaba a ¡HOLA!. “A lo mejor sí que soy yo la que le pido un poco más de consejo profesional. Y yo, por mi parte, le intento dar consejos como hermana… y darle todo mi amor”.

© Getty Images

Así lo demostraban anoche en la icónica Leicester Square antes de la proyección de la película, regalándonos posados en los que irradiaban cariño y dejándonos con la que fue sin duda la anécdota FASHION de la velada. Y es que Pedro, que apostó por un dos piezas de pantalón de traje y camisa negra de Bottega Veneta, no dudó un segundo en colocar la cola del impresionante vestido que llevaba su hermana para que esta pudiera lucirlo bien ante las cámaras.

© Getty Images © Getty Images

Lux logró acaparar los flashes con un diseño de Alta Costura firmado por el francés Stéphane Rolland, una creación perteneciente a su colección Otoño/Invierno 2024 confeccionada en terciopelo negro, de manga larga y silueta ceñida que contaba con una gran abertura que dejaba a la vista parte de la pelvis. Un cut out coronado por un broche de esmeraldas y diamantes que se convertía en el punto central del exclusivo vestido.

© Getty Images

Las invitadas más elegantes en la premier de 'Gladiator II'

Todo un despliegue se hizo en Londres para celebrar el preestreno de la cinta, que contó con una lista de asistentes entre las que estaban también Rebecca Donaldson, modelo y pareja del piloto español Carlos Sainz Jr.

© GTRES Rebecca Donaldson y Carlos Sainz Jr

La escocesa escogía un brillante vestido largo de lamé con capa que acompañaba con accesorios metalizados y un sofisticado moño que dejaba a la vista unos pendientes a tono con su elección.

© Getty Images Jodie Turner-Smith

También posaba la actriz Jodie Turner-Smith, quien después de coronarse a principios de semana como una de las invitadas más destacadas de los MTV Europe Music Awards 2024, apareció en Londres con un vestido en un vibrante fucsia confeccionado en mezcla de papel japonés Washi y lana, una original creación de Issey Miyake.

© GTRES Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

Junto a Carlos Sainz Jr y su pareja, iban también el piloto Charles Leclerc y su novia Alexandra Saint Mleux, influencer y amiga de Rebecca Donaldson que para la premier optaba por un diseño de inspiración lencera en gris con pedrería.

© Getty Images Connie Nielsen

La danesa interpretó en el filme del 2000 a Lucilla, la hermana de Cómodo (Joaquin Phoenix) en Gladiator, un papel que retoma en esta secuela. Para la premier defendió la estética boho chic que tanto triunfa esta temporada, con un vestido de amplias mangas que dejaba los hombros al descubierto. Un diseño personalizado de la firma Del Core.

© Getty Images Yuval Gonen

La actriz Yuval Gonen, fichaje nuevo en Gladiator II, recurrió al color blanco con un elegante diseño de escote palabra de honor de la firma nupcial Margot, que acompañó con un largo chal al cuello.

© Getty Images

El director de cine Ridley Scott, al mando de la película por segunda vez, posaba junto a su esposa Giannina Facio. Comenzaron a salir, precisamente, después del rodaje de Gladiator hace 24 años y se casaron en secreto en el 2015. La actriz y productora costarricense elegía un vestido azul de silueta columna con un mantón de pelo negro.