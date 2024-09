¡Hola otoño! Las 5 tendencias clave de la temporda y cómo llevarlas con estilazo desde hoy

© Launchmetrics Spotlight Balmain Otoño/Invierno 2024-25

4. Un nuevo Balmoral

No solo es el nombre del castillo escocés que el príncipe Alberto regaló a la reina Victoria y que se convirtió después en el refugio preferido de Isabel II. También es una microtendencia a la que dio forma precisamente la monarca más longeva de Reino Unido con sus atuendos para pasear por la naturaleza, salir de caza o a pescar o disfrutar simplemente de un día en el campo. Colores tierra, azul marino, verde caqui... y sobre todo, un estampado muy característico del estilo Balmoral: los cuadros.

© Launchmetrics Spotlight Anna Sui Otoño/Invierno 2024-25 © Launchmetrics Spotlight Rabanne Otoño/Invierno 2024-25

Bailmain hacía suyos los rasgos de esta estética dándole un giro de lo más sofisticado en su colección Otoño/Invierno 2024-25, con los colores neutros como protagonistas de sus prendas con marcadas líneas que poco tienen que ver con el campo. Más casuales eran las propuestas de Chloé, Rabanne o Anna Sui, con chalecos de punto, chaquetas gruesas o abrigos, defendiendo el layering propio de este estilo.

© Launchmetrics Spotlight Chloé Otoño/Invierno 2024 © Launchmetrics Spotlight Isabel Marant Otoño/Invierno 2024-25

Pero por mucha innovación que propongan las firmas en la pasarela, este nuevo Balmoral no prescinde de sus piezas más clásicas, comenzando con accesorios como el pañuelo a la cabeza y las gafas de sol, dos imprescindibles en los looks que nos dejó para el recuerdo Isabel II. No faltan tampoco las gabardinas y parkas en camel o verde oscuro, las capas, el cárdigan de espiga, las chaquetas de tweed o las botas.

En tiendas