Blanca Bleis, la diseñadora que ha redefinido el traje de chaqueta, nos recibe en su taller de Madrid

Si pensamos en un look elegante, atemporal, favorecedor y eterno ese es, sin duda, el traje de chaqueta. Y, si tenemos que destacar a alguien que haya acercado este estilo a las nuevas generaciones y lo haya convertido en un auténtico objeto de deseo, una opción muy cool ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales, es Blanca Bleis. La fundadora de Bleis Madrid tenía un claro propósito al crear esta firma en 2017: "No había un traje juvenil y moderno, contemporáneo, con el que me pudiera ver guapa y cómoda" nos confiesa. Con motivo del lanzamiento de su colección de cara a la temporada primavera/verano, nos damos cita en su taller en la capital y conocemos de cerca estas nuevas propuestas, pero también recordamos junto a ella los orígenes de su proyecto,y descubrimos los sueños que le quedan por cumplir.

Loading the player...

Basta echar un vistazo a sus redes para comprobar que, efectivamente, el look sartorial es la seña de identidad de Blanca, quien lo lleva conjugado con deportivas para ir a la oficina o con taconazo cuando el evento requiere una dosis extra de sofisticación. "El traje siempre ha sido una opción con la que me he sentido súper cómoda. Ya desde los 25 años, que es cuando inició el proyecto, tenía una clara estética sartorial y me faltaban referencias" nos cuenta mientras nos enseña los entresijos de su taller, en el que se acumulan rollos de tejidos en los tonos neutros que tanto caracterizan a la firma, así como inspiradores moodboards con la referencia de las nuevas prendas que acaban de ver la luz.

Cómo comienza su aventura en la moda

Empezando por el principio, nos sentamos a charlar con la diseñadora para conocer los orígenes de esta marca que ha enamorado a algunas de las mujeres más chic de nuestro país. Como nos explica, Bleis Madrid nace hace siete años en Ciudad de México, donde vivía en aquel momento tras haber pasado una etapa en Nueva York. Aquella ciudad no solo se convirtió en el punto de partida de este proyecto, sino que, a nivel personal, fue un refugio en su momento más duro al perder a su padre de manera inesperada. Y, precisamente, él fue la mayor inspiración de Blanca para crear su firma. "Era un gran amante de la sastrería a medida" nos cuenta. Con su memoria muy presente desde el principio, también buscaba dar respuesta a lo que define como una "necesidad personal de encontrar esos trajes elegantes, sofisticados pero, a la vez, también vanguardistas".

Pantalón de Max Mara, camisa de COS y deportivas de New Balance

A día de hoy, establecida como un referente en el sector de la sastrería, describe sus piezas como "sofisticadas, elegantes y atemporales", y es precisamente ese deseo de no pasar de moda y sobrevivir a las tendencias lo que establece como su meta principal. "Creo realmente que las prendas que tienen unos patrones pulidos y minimalistas son prendas que van a perdurar más en el tiempo. Al final, ese es el objetivo de nuestra firma, estar en la industria de la moda durante mucho tiempo y que también sea incluso una firma familiar, que la puedan heredar mis hijos o mis sobrinos".

Trajes de Bleis Madrid

Pero, ¿qué tiene que tener un traje para que favorezca a todo tipo de siluetas? Lo tiene claro: "Para mí, un buen sastre tiene que tener un tejido de calidad, un patrón muy pulido y una estructura fuerte, que normalmente la dan los hombros, unas buenas sombreras".

Los detalles de su nueva línea

La colección de cara al buen tiempo está bautizada como Wa, palabra que, en japonés, quiere decir armonía. Bajo ese paraguas, Blanca ha creado la primera tanda de diseños realmente estivales de la firma. "Quería una colección fresca, de líneas más puristas y con cierta también reminiscencia en ese lejano oriente, que tan presente tiene el equilibrio en su filosofía de vida. Es una colección que respira sutileza, tanto en su paleta de colores, pastel, en esos vainillas, maquillajes, como un poco en esas formas sin grandes complicaciones. Quería realmente dotar a la marca de nuevos iconos para los meses más calurosos del año y el centro de todas las miradas en esta colección es la camisa".

Carlota: vestido de Bleis Madrid y sandañias de Martinelli. Blanca: Pantalón de Loewe Paula´s Ibiza, camiseta de Uniqlo, stilettos de Aquazzura y cinturón de Bleis Madrid

Aunque los colores sólidos son una de las señas de identidad de la marca, esta vez se cuela un print muy especial que, eso sí, no desentona en absoluto con su minimalismo. "Hacía tiempo realmente que quería desarrollar un estampado que fuera con mi estilo y en definitiva con el estilo de Bleis Madrid, y viniendo del lujo silencioso, pues no era muy sencillo. Sin embargo, decidí tomar como referencia las obras de mi querida amiga María Blanc, a la que siempre he tenido muy presente, y creo que la unión ha sido totalmente orgánica, creo que hemos conseguido dar con un estampado muy nuestro".

Icono de las mujeres más elegantes

Cuando decimos que ha vestido a algunas de las mujeres más elegantes de nuestro país, no es exageración. Paz Vega, Naty Abascal, Alejandra de Rojas, Victoria de Marichalar, Isabel Preysler... ¡incluso la reina Letizia! Todas ellas han sucumbido ante sus impecables trajes. "Vestir a mujeres como ellas me llena de orgullo. Al final, no solo por la figura que representan, sino porque son inteligentes, profesionales, discretas y elegantes" nos cuenta.

Como podemos comprobar, la lista de iconos de moda que se han rendido ante sus creaciones no es pequeña, pero todavía tiene alguna espinita pendiente: "Me encantaría vestir a la Princesa Leonor. Al final, creo que ella se siente cómoda en traje, lo demostró cuando juró la Constitución vestida de ese impoluto sastre blanco, y me haría muchísima ilusión vestirla. Y, a nivel internacional, siempre tengo mis referentes, como Diane Keaton, Julia Roberts o Uma Thurman" confiesa.

Pantalón vaquero Agolde y camisa Bleis Madrid

Fotografía: Inmaculada Mariscal

Asistente de fotografía: Marko Barrier

Vídeo: José Antonio Carrascoso

Estilismo: Pilar Lara

Modelo: Carlota Navarro (Uno models)

Peluquería y maquillaje: Kley Kafe para Dior Beauty

Asistente de peluquería y maquillaje: Verónica Pérez