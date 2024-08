Las prendas y accesorios que las editoras de FASHION compraremos antes de volver a la oficina

5 18

© Paris 64

Zapatos bicolor clásicos, Lucía Garrido

A la hora de volver a la oficina en septiembre busco un zapato cómodo, que combine con todos los estilismos posibles y que tenga a la vez ese toque de elegancia clásica que me sirva para un look 24/7. Me encantan estos de la firma española Paris 64 porque además de estar fabricado en nuestro país, su diseño es tan atemporal que nunca pasa de moda, lo que me asegura una buena inversión.La vuelta a la rutina no es nada aburrida porque empiezan otra vez los afterwork así que nada mejor que un calzado de este tipo con el que no necesito pasar por casa para cambiarme (135 euros).