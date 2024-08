Inspírate en nuestros looks favoritos de Sienna Miller y serás la chica 'boho' más elegante

Fue la reina del estilo boho chic a princios de los años 2000, sobre todo cuando compartía Glastonbury con Kate Moss y ambas hacían de los shorts, los chalecos y las botas el trío perfecto para dar forma a un look de festival. Y, a día de hoy, Sienna Miller sigue siendo la referente a la que miran (miramos) quienes adoramos la estética bohemia que este 2024 ha resurgido. Ella no ha dejado de llevarla desde hace 20 años, un tiempo durante el que ha ido refinándola temporada a temporada. Como es la mejor maestra para conseguir looks elegantes con prendas cómodas como un vestido largo, las botas altas o el pantalón ancho más elegante, hemos querido preguntarle a nuestra estilista cómo podemos copiar algunos de sus mejores looks del año. Aquí está su respuesta.

1 32 © Getty Images El regreso de los zuecos que anticipó en París En el desfile de Chloé Otoño/invierno 2024-2025, celebrado en febrero en Paris Fashion Week, Sienna fue una de las invitadas mejor vestida (o la más) con este look bicolor que no puede representar mejor el entretiempo. Y es que combinaba una cazadora con un vestido lencero con zuecos, adelantando el resurgir de estos zapatos setenteros.

2 32 El vestido de verano que puedes usar todo el año Un slip dress es una de las mejores inversiones que puedes hacer en cualquier estación, porque quedan bien con prácticamente todo: desde sandalias de tacón y un kaftán ligero, para una noche de verano especial, hasta unas botas altas y un abrigo largo en invierno. O una cazadora y zuecos de plataforma si, como Sienna, buscas un estilismo que se adapte a las temperaturas cambiantes.

3 32 © Net-A-Porter Romántico lencero Vestido midi en satén de seda brillante con ribetes en encaje festoneado y broche floral de quita y pon, de Rodarte en Net-A- Porter (1.821 euros)

4 32 © Coach Silueta media luna Bolso hobo Jonie de estilo compacto en suave piel curtida que se puede llevar como pouch, al hombro o cruzado, de Coach (295 euros).

5 32 © Singularu Sello 'vintage' Anillo de estilo sello en latón bañado en oro 18k con adorno de ojo Mystery Eye en nácar con circonita, de Singularu (26,99 euros).

6 32 © Chloé Notas de amor Sandalias de cuña Maxime con correas entrecruzadas en cuero y plataforma efecto madera con notas de amor grabadas, de Chloé (990 euros).

7 32 © Getty Images Su look más cómodo Aunque en los 2000 las zapatillas no fueran un calzado puramente bohemio, hoy en día tienen presencia (y poder) en todos los zapateros, incluido el de Sienna. Ella propone llevarlas con un top básico y un pantalón masculino, todo en blanco, y añade la nota hippie -y algo playera- con un bolso de rafia y unas gafas retro. ¿Las vibes? Como si fuera a coger un avión destino Ibiza; un look perfecto.

8 32 Verano en la ciudad Incluso aunque no vayas a la playa este verano, podrás usar tu bolso estilo capazo si lo combinas como hace Sienna: con básicos urbanos y el calzado más todoterreno, las sneakers.

9 32 © Prada Mirada violeta Gafas de sol rectangulares con montura de estilo hippie en metal color latón y lentes color púrpura, de Prada (350 euros).

10 32 © Monica Vinader 'Californian Style' Aros con silueta cónica y abovedada en vermeil bañado en oro amarillo de 18k sobre plata de ley, de Kate Young para Monica Vinader (325 euros).

11 32 © Brownie Capazo ligero Capazo trenzado en rafia natural con doble asa, una más corta y otra más larga para llevar al hombro, de Brownie (29,90 euros).

12 32 © Arket Tank top Camiseta de tirantes en jersey de algodón de punto acanalado con escote pronunciado y tirantes finos, de Arket (17 euros).

13 32 © Saint Laurent Acabado natural Cinturón Motorcycle en piel de curtido vegetal con hebilla cuadrada en bronce labrada con logo, de Saint Laurent (425 euros).

14 32 © Staud 'Mood' masculino Pantalones Sasha de corte wide leg con pinzas, cinturilla alta con trabillas y largo largo confeccionados en lino texturizado, de Staud (315 euros).

15 32 © Reebok Inspiración tenis Zapatillas Club C Revenge Vintage confeccionadas en cuero de estilo vintage con talonera y bandas laterales a contraste, de Reebok (120 euros).

16 32 © Getty images Adelantándose al otoño En una cena celebrada en marzo en París, a través de su look, Sienna hizo un resumen perfecto de los esenciales que no pueden faltar en un armario boho chic este otoño 2024: un trench de cuero (¿significa esto que vuelve el "abrigo Matrix", si es que alguna vez se fue?), vaqueros rectos en un tono clarito que haga más fácil la transición a la ropa de invierno y botas camperas, mejor de caña media o baja para poder llevarlas cómodamente bajo el pantalón.

17 32 El look más fácil de otoño Lo bueno de este look sencillo es que puedes acompañarlo de un top, una blusa o un suéter según haga más o menos frío. ¿Nuestra primera apuesta? Un body estilo bañador tan ideal comoe ste.

18 32 © Loewe 'Hobo' sofisticado Bolso pequeño Squeeze con cuerpo fruncido ligero, cadena ajustable con eslabones circulares y asa blanda en piel napa, de Loewe (3.300 euros).

19 32 © Prada Efecto envejecido Abrigo de corte extragrande con solapas de muescas y cierre de botones en piel efecto engrosado y envejecido, de Prada (7.900 euros).

20 32 © Aristocrazy Cadena sencilla Cadena corta de eslabones rope realizada en plata 925 bañada en oro amarillo de 18K, de Aristocrazy (79 euros).

21 32 © Skims Interior a la vista Body de tirantes ajustables con escote amplio, espalda baja y corte alto de pierna en tejido de doble capa, de Skims (55 euros).

22 32 © Coperni Grabado 'coco' Cinturón de piel grabada efecto cocodrilo con acabado brillo y sencilla hebilla metálica, de Coperni en Luisaviaroma (78 euros).

23 32 © Agolde 'Straight fit' Pantalones jeans '90s Pinch Waist con corte alto, piernas rectas y cierre de botones en denim lavado acabado vintage, de Agolde (329 euros).

24 32 © Ganni 'Cowboy boots' Botas western negras de caña baja con puntera afilada, tacón cubano y detalle de bordados a contraste, de Ganni (475 euros).

25 32 © Getty Images Así visten las chicas bohemias en una noche especial Este verano, Sienna ha estrenado Horizon: An American Saga - Capítulo 1, la superproducción western de Kevin Costner que protagoniza. En la premiere de Los Ángeles llevó un estilismo de invitada que nos enamoró y fue directo al top de la temporada. Nunca hubiéramos imaginado que un vestido tan veraniego encajara así de bien con unas botas altísimas negras.

26 32 Una novia 'boho' El look de Sienna incorpora varias joyas doradas que lo convierten en una combinación perfecta para un evento especial... o incluso una boda: seguro que más de chica boho se lo plantea para pasar por el altar.

27 32 © Parfois Sencillos en dorado Aros sencillos en plata de ley 925 con acabado dorado y cierre integrado, de Parfois (12,99 euros).

28 32 © Zara 'Boho girl' Vestido midi en gasa de algodón con escote recto, tirantes finos, cuerpo con bordados y bajo con volante, de Zara (39,95 euros).

29 32 © Chloé 'Choker' orgánico Collar corto Bananas en latón dorado efecto vintage con cadena gruesa y pieza con forma de plátano con logo grabado, de Chloé (890 euros).

30 32 © Paris Texas Mosquetera arrugada Botas rectas Ophelia con corte por encima de la rodilla en piel negra con tacón grueso y efecto arrugado, de Paris Texas (447,50 euros).

31 32 © Bimba & Lola Piedras de colores Pulsera multicadenas doradas decoradas con cristales, piedras multicolores y cierre de mosquetón, de Bimba y Lola (45 euros).