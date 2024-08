Revive la moda 'retro' de los 70 con estos looks veraniegos cómodos y estilosos

¡Prepárate para un verano vibrante con un viaje nostálgico a los años 70! Revive la esencia de esa época en la que la libertad y la personalidad mandaban, con looks llenos de colores y texturas que desafían lo convencional. En aquella década, mezclar y arriesgar era clave: se combinaban estilos como el western, el boho, lo vintage y lo hippie. Las chicas de la época parecía que iban siempre a un concierto y se vestían para deslumbrar con el mismo look en cualquier ocasión, desde el trabajo hasta la fiesta. Te enseñamos cómo recrear los looks más icónicos de la época y añadirle un toque retro a tu verano.

1 12 © Zara Traje de falda + chaqueta Los trajes de chaqueta y falda de tablas son un clásico de los 70, considerado un look ideal para el trabajo y el día a día. Confeccionados en telas estampadas como el icónico tweed, estos conjuntos evocaban la elegancia retro de la época. Se combinaban con camisetas básicas debajo, de colores neutros, convirtiéndose en un conjunto irresistible y lleno de glamour, perfecto para lucir este verano. En Zara puedes encontrar este, con la chaqueta de corte cropped (12,77 euros) y falda pantalón de tablas (9,99 euros).

2 12 © Maje & Levi's Camisa de mangas acampanadas + 'Daisy Duke Shorts' Para un look casual y lleno de actitud que evoque la esencia del verano en los 70, apuesta por una blusa estampada de mangas acampanadas y unos shorts Daisy Duke. Estos icónicos pantalones denim, supercortos y con bordes deshilachados, se popularizaron en aquella época por su estilo arriesgado y exagerado. Con esta combinación, lograrás un look retro lleno de encanto y personalidad. Te enseñamos esta preciosa blusa de Maje con estampado de flores y bordado inglés (137,50 euros), que podrás combinar con estos Levi's 501 en denim oscuro (38,95 euros).

3 12 © Zara & Refresh Vestido 'halter' + plataformas Este verano, captura la esencia de Studio 54 con un vestido halter lleno de brillos o metalizado, combinado con unas plataformas, y así revivirás la moda disco de los 70, donde predominaba la libertad y el glamur. Las plataformas eran símbolo de la época que no solo aportaban altura, sino también un aire de atrevimiento y rebeldía a los looks. Un look perfecto para bailar hasta el amanecer con estilo es este vestido corto metalizado de Maje (147,50 euros), con unos botines de plataforma como estos negros de Refresh (46,96 euros).

4 12 © Scalpers & Levi's 'Crop-top' envolvente + minifalda Este verano, opta por un crop top envolvente y una minifalda denim para adoptar el estilo diario de las chicas de los 70. Las minifaldas, famosas por su corte atrevido y juvenil, se combinan a la perfección con crop tops estampados en colores vivos, que añaden sofisticación y comodidad. Esta es combinación perfecta, que une la moda retro con frescura veraniega para un look casual. Échale un ojo a esta blusa multiposiciones de Scalpers, estampada en tonos rojos y morados (71,02 euros) que quedartá genial con una minifalda vaquera como esta de Levi's (69,95 euros).

5 12 © Nude Project, Vila & Bershka Pantalones campana + camiseta + plataformas Los pantalones campana son un imprescindible del armario setentero, y no te equivoques, ¡también son perfectos para el verano! Escoge unos de tela ligera y transpirable, con colores vibrantes. Puedes combinarlos con cualquier prenda, pero a nosotras nos encanta con camisetas gráficas y chanclas de plataforma. Estamos enamoradas de estos de Vila, estampados de color naranja (29,55 euros), que combinaríamos con esta camiseta de Nude Project con los ribetes en contraste (19 euros), y estas sandalias de plataforma negras de Bershka (19,99 euros).

6 12 © Mango & Cayumas Minivestido de flores + 'Mary Janes' Los minivestidos de flores, nos recuerdan al estilo bohemio de la época, cómodos y perfectos para lucir divina en los días calurosos. Las Mary Janes, con su diseño femenino y dulce, completan el look con un toque chic. Este estilismo combina frescura y diversión, ideal para disfrutar de las tardes soleadas con un aire despreocupado. Échale un vistazo a este vestido de Mango con estampado floral en tonos pastel (39,99 euros), y llévalos con unas Cayumas en color beige (94 euros).

7 12 © Zara & Bershka Falda 'ra ra' + top 'halter' Luce un estilo setentero con una falda ra ra y un top halter, un look que fusiona comodidad y estilo. Esta falda con volantes y aire juvenil fue un ícono de los 70 y ha resurgido con fuerza este año gracias a la estética boho. Por su parte, el top halter fue la prenda veraniega por excelencia, destacando los hombros y la espalda de manera elegante y sexy. Su versatilidad lo convirtió en el favorito de las chicas tanto para planes casuales como para eventos más glamurosos. En Bershka puedes encontrarás este tipo de falda con detalles de encaje (25,99 euros), y en Zara un top halter negro fluido muy elegante (22,95 euros).

8 12 © Sendra & H&M Vestido de 'crochet' + botas Para irradiar libertad y actitud, ponte un vestido de crochet con unas botas cowboy, un look muy western propio de los 70, tanto para festivales como para el día a día. El vestido con aire despreocupado es perfecto para los días de mucho calor, mientras que las botas le dan un toque de rebeldía y elevan el look. En H&M tienen este vestido corto de crochet (15,99 euros) que puedes combinar con unas botas originales como estas de Sendra blancas con flecos y detalles metalizados (267,99 euros). ¡Serás la más original!

9 12 © Pull & Bear & El Corte Ingles Peto vaquero + zapatillas 'Nike Cortez' Para un look veraniego, práctico y nostálgico que te transporte a los 70, combina un peto denim con unas Nike Cortez. Aunque los petos vaqueros no sean tan comunes actualmente, siguen siendo cómodos y versátiles, con un toque relajado y juvenil. Las Nike Cortez, lanzadas en 1972, fueron un fenómeno por su diseño deportivo innovador y su comodidad, marcando la estética athleisure de la época. Juntas, estas piezas crean un look increíble lleno de estilo retro. En Pull & Bear puedes encontrar un peto vaquero corto, el cual puedes ponerte con blusas, camisetas o tops (25,99 euros). Las Nike Cortez clásicas las encontrarás en el Corte Inglés (69,95 euros).

10 12 © Ba-sh & Mou Vestido 'wrap' + zuecos Para deslumbrar en cualquier ocasión, escoge un vestido envolvente, populares por su ajuste favorecedor y sus estampados divertidos y coloridos, además de su comodidad. Combínalo con zuecos de plataforma: casuales pero con un toque sofisticado. Esta combinación es la opción ideal para tener un look elevado y disfrutar del sol con estilo y elegancia. Hay muchos vestidos de este tipo, pero a nosotras nos encanta este de Ba&sh con escote en 'V' y aberturas laterales para lucir piernas, haciendo referencia a la estética bohemia de los años setenta (206, 50 euros). Nuestros zuecos favoritos son estos de Mou, de cuero beige, con plataforma, costura de ganchillo y tachuelas (249 euros). ¡Son únicos!

11 12 © Desigual & Bershka Falda pareo + top 'bandeau' El look más veraniego es una falda wrap combinada con un top bandeau, dos piezas emblemáticas de los 70 por su estilo innovador y su adaptación a la moda libre de la época. La falda, a menudo estampada, es ajustable, cómoda y fluida, evocando la moda relajada de esos años. El top bandeau, popularizado en los 70 por su capacidad de sustituir al sujetador y resaltar la figura con un toque minimalista, añade una elegancia sin esfuerzo. Autoexpresión y comodidad en un solo conjunto. Nos encanta este top de Bershka, largo con fruncidos en color blanco (9,99 euros), como combina con esta falda cruzada de Desigual con estampado tye-die (34,97 euros).