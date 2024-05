Elle Fanning conquista Cannes con un ‘look’ inspirado en los 70s

El Festival de Cannes llegó a su fin después de 12 días llenos de arte, creatividad y mucha, pero mucha moda. La ceremonia de clausura no se quedó atrás al regalarnos algunos de los mejores looks que hemos visto y que, definitivamente, se quedarán en nuestra memoria para siempre. Aunque fueron muchas las celebridades que nos sorprendieron con su selección de atuendos, hubo una que se convirtió en una de nuestras favoritas: Elle Fanning.

La joven actriz deslumbró por la alfombra roja de la ceremonia de cierre del festival con un vestido que mezcló diferentes tendencias y que es perfecto para recibir el verano. Cabe resaltar que este no fue la primer aparición de la actriz en Cannes pues un día antes fue vista acudiendo a “Lights On Women’s Worth”, la premiación organizada por L’Oreal Paris para reconocer el talento de mujeres en la industria cinematográfica. Para la ocasión, Fanning vistió un atuendo femenino, y muy al estilo francés, perteneciente a la colección de Alta Costura de Chanel Primavera-Verano 2024. El look en cuestión consistió en un conjunto de top y falda de tul combinado con una chaqueta de lentejuelas.

El look de Elle Fanning para el cierre de Cannes

A diferencia del look Chanel que la actriz portó, y que la hizo lucir femenina y coqueta, su atuendo para la ceremonia de cierre del Festival de Cannes dio un giro inesperado hacia otra dirección. Para la ocasión, Fanning se inclinó por un vestido nostálgico con inspiración de los años 70. El look, boho y veraniego, fue diseñado por la firma Gucci y nos presentó una propuesta perfecta para la temporada. Con anchas mangas y un escote en “v” pronunciado, el vestido destacó por sumarse a la tendencia de transparencias con una silueta vintage. El vestido se ajustó en una especie de moño en la cintura para dar un efecto visual impresionante.

Uno de los detalles que causó mayor sensación fue descubrir que el tejido utilizado para el vestido no era liso y transparente sino que incluía pequeños detalles florales de margaritas por toda la prenda. La mejor parte del vestido fue la espalda, que lucía completamente descubierta; dándole un aire contemporáneo y sensual al look. Para su beauty look, Fanning nos presumió su cabellera, más corta de lo normal, con unas ligeras ondas en las puntas; un guiño nostálgico que nos enamoró. Además, su maquillaje se mantuvo relajado y natural con blush en tonos rosados y ligeros toques de sombra verde pastel en sus párpados. Su joyería consistió en un par de pendientes de brillantes y un brazalete con reloj incluido, ambos de Cartier.