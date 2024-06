Blake Lively confirma en Nueva York el nuevo básico de las amantes del ‘denim’

Blake Lively está de estreno. La intérprete natural de Los Ángeles vuelve a la gran pantalla con It Ends with Us (Romper el Círculo), proyecto cinematográfico que aterrizará en cines el próximo 9 de agosto. La empresaria ha demostrado, en numerosas ocasiones, tener las claves para tener satisfecha a toda una legión de seguidores. Y es que mientras espera para engancharnos completamente con la producción, tiene claro cómo seguir deleitándonos con su infalible sentido de la moda. Hace unos días revolucionaba a los amantes de la industria con vaqueros con aberturas y bordados de la flor de Hibiscus de Valentino y, ahora, confirma, de nuevo, algo que ya sabíamos: existen otras piezas vaqueras, a parte de dichos pantalones de mezclilla, que también deberíamos incorporar en nuestro vestidor desde ya.

© Getty Images

Los eternos defensores del denim, están de suerte. Los total looks creados a partir de distintas prendas elaboradas con nuestro material protagonista de hoy están inundando la escena con mayor ímpetu que nunca y lo continuarán haciendo, como mínimo, hasta que despidamos el año, algo que ha vaticinado Lively, que ha decidido que es el momento idóneo para enumerar las creaciones en las que deberíamos invertir para adelantarnos a las tendencias venideras.

© Getty Images

La estrella de Gossip Girl arrasó ayer, en una salida nocturna por las calles de Greenwich Village, en Nueva York, con un rompedor estilismo vaquero que pondrá de acuerdo, además, a las que sientan devoción por las terminaciones brillantes. La modelo se apoderó de la Gran Manzana con un minivestido cuajado de incrustaciones, confección que aunó a unas sandalias de tiras a juego y un pequeño bolso de cadena con forma ovalada y detalles metálicos.

© Getty Images

Para culminar la arrolladora apuesta, se decantó por una gabardina denim, el nuevo básico que, de manera inmediata, pasará a ser parte de nuestra colección cápsula favorita. Una versión con cinturón añadido y botonadura negra que la creativa ha conjugado con joyería dorada de grandes dimensiones.