Blake Livey lo confirma: un look básico con vaqueros rotos sí puede ser elegante

Después de su paso por Madrid para ver a su amiga Taylor Swift en los dos conciertos con los que arrasó en el estadio del Santiago Bernabéu, Blake Lively vuelve al foco mediático para presentar su nueva película It Ends with Us (Romper el Círculo), que llegará a los cines el próximo 9 de agosto. Lo hace en Texas acompañada del actor Brandon Sklenar, con quien ha coordinado su conjunto, que promete ser toda una revolución para aquellas amantes de la moda que quiere dar un twist a sus looks veraniegos.

Son muchos los estrenos con los que ha acaparado la atención, y no hablamos de esta temporada, sino de aquellos con los que triunfó en la pequeña pantalla mientras daba vida al personaje de Serena Van der Woodsen en la serie de Gossip Girl. Existen grandes coincidencias FASHION, entre su estilo en la vida real y en la ficción, que hemos visto a lo largo de los últimos años y en esta ocasión estamos seguras que la joya de la corona, unos vaqueros con aberturas, formaría parte del lujoso y envidiado armario de la rubia más conocida del Upper East Side.

Ella se atrevía con las tendencias más arriesgadas y fotogénicas que proponía la industria, y en este caso parece seguir los mismos pasos para un compromiso de trabajo en el que todas las miradas estaban posadas en la inesperada elección de vestuario. Hablamos de estos pantalones denim rectos, de tiro alto y con el bordado de la flor de Hibiscus a lo largo de la pernera se ha convertido en el objeto de deseo de las prescriptoras. Pero... ¿quién los firma? Resultan ser obra del diseñador italiano Pierpaolo Piccioli para la casa Valentino, puesto que abandona tras 25 años de alianza, que subió a la pasarela durante el desfile Primavera/Verano 2024 y que encontramos disponible por 19.000 dólares.

Razón por la que este estilismo no es uno más que Blake ha lucido fuera de casa, sino que, además de adaptar dos piezas de fondo de armario, nos demuestra que incluso con unos sencillos jeans con detalles especiales y de lo más originales (que ha combinado con una camiseta blanca de tirantes), pueden marcar una notable diferencia si no quieres complicarte demasiado. A sus pies destaca otra tendencia estrella, unos altísimos salones puntiagudos de tejido vaquero de Christian Louboutin que continúan con la estética mencionada. ¿Nos seguirá sorprendiendo en sus próximas apariciones? ¡Seguiremos informando!