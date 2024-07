Los zapatos que triunfan entre las 'influencers' españolas y querrás añadir a tu colección de verano

Hay quienes comienzan a construir un look a partir de los complementos, y nuestro favorito (como diría Carrie Bradshaw)... ¡son los zapatos! Independientemente de la época en la que nos encontremos, el calzado suele ser la base de muchas expertas para comenzar a vestirse, ¡y nos encanta! No es ningún secreto que las españolas son pura inspiración fuera de nuestras fronteras, no solo con looks de invitada virales, también con propuestas casuales como las que te presentamos hoy en la que los pies roban todo el protagonismo. ¿Cuáles son los modelos que triunfan este verano en el armario y las maletas de las influencers más estilosas? Sigue leyendo para descubrirlo.

1 12 © marvadel Chanclas ¿Las clásicas chanclas de piscina ahora son el mejor aliado para un traje veraniego? ¡Sí! Una combinación que años atrás jamás habríamos imaginado, y que ahora se consolida a pie de calle (¡nunca mejor dicho!), algo que se lo debemos a las estilistas nórdicas más seguidas que, desde hace varias temporadas, han hecho de las conocidas flip flop la propuesta más cómoda y fresquita para llevar con cualquier conjunto.

2 12 © alexsegurasanz Bailarinas especiales El crochet es uno de los tejidos estrella durante los meses de calor, seguramente que alguna pieza ya cuelga de tu vestidor, ¿verdad? Pues para nuestra sorpresa esta vez lo llevaremos en los pies, así lo hemos visto estas primeras semanas de verano con las bailarinas más románticas de la industria en la que destaca un gran aplique de flor y tiras para anudarlas al tobillo.

3 12 © gracyvillarreal Sandalias minimalistas Aunque muchas microtendencias se cuelen en nuestra mente, es cierto que el 'menos es más' es el secreto para vestir bien, ¡incluso cuando hablamos de zapatos! En este caso el minimalismo y la sencillez que cada vez es más popular a raíz de la fiebre por el lujo silencioso, esta vez queda reflejada en estas sandalias de tacón cómodo que no solo encajan para looks más festivos, también para llevar con camisas básicas y vaqueros.

4 12 © mariahernandezc Cangrejeras Hace tiempo que las cangrejeras (aquellas que adorabas u odiabas) que llevábamos durante nuestra infancia regresaban a la actualidad, pero hasta ahora no habíamos caído en sus redes. Esta versión con puntera afilada que estiliza la silueta y bañada en un precioso plata metalizado, es el accesorio perfecto para un vestido de invitada muy coquette.

5 12 © paucremades Mules A medio camino entre una bailarina destalonada y un tacón cómodo nos encontramos con el zapato que adorarás si no sabes andar bien sobre tacones: los mules. Un diseño de lo más acertado, elegante y fácil de defender sobre el asfalto que encaja muy bien con todo tipo de estilismos. Una de las razones por las que queremos añadirlo a nuestra colección veraniega es que aporta sofisticación por su pico afilado y su pocos centímetros de altura.

6 12 © mariagarciadjaime Sandalias romanas Estos meses de vacaciones y planes cerca de la playa querrás combinar tus minivestidos coloridos y divertidos con las sandalias romanas de piel (en su opción más sencillita), aquellas planas, de varias tiras cruzadas que se anudan al tobillo. Aunque debemos tener en cuenta que su efecto óptico es acortar las piernas, lleves lo que lleves, así que mejor decántate por unas en un tono que se mimetice con tu piel bronceada.

7 12 © luciabarcena Alpargatas ¡No hay verano sin alpargatas! La invención FASHION y española por excelencia forma parte del repertorio de las chicas que mejor visten, no solo en nuestro país, también fuera de él. Aunque las básicas son el must que no puede faltar en tu colección, hoy te recomendamos que optes por unas en un color más arriesgado y con acabados especiales para así marcar la diferencia cuando optes por conjuntos sencillos.

8 12 © martavidaurreta El modelo más controvertido He aquí una propuesta que no es apta para todo el mundo, porque combina la estructura de la mencionada chancla de playa de toda la vida con varios centímetros de tacón. Aunque se ha colado en la tendencia del lujo silencioso porque no desentona con su vestuario atemporal, es cierto que hay que tener mucho estilo propio para lucirlas sin fallar en el intento, ¿tú lo harías?

9 12 © gpalazuelos Plataformas de esparto ¿Bodas en las semanas más calurosas del verano? ¿Fiestas en las que terminas viendo el amanecer? Si es así, te traemos el zapato con el que sobrevivirás a una larga jornada de bailes con tus amigas. Nos referimos a las altísimas sandalias de plataforma confeccionadas a partir de esparto, una creación con claro sello español que se convierte en el mejor aliado para looks de invitada estampados.

10 12 © irenerojorm Tacones geométricos Desde hace varias temporadas hemos visto cómo se afianzan los tacones geométricos, es decir, aquellas sandalias destalonadas que presenta un tacón en bloque de lo más cómodo con formas originales que roban toda la atención. Encontramos varias opciones, pero es cierto que aquellas que apuestan por un material transparente son las más buscadas estos meses para llevar con vestidos lenceros y fluidos.

11 12 © luciaparamo_ Alpargatas planas ¿No quieres subirte a las alturas? ¿Prefieres ir cómoda sin renunciar a la sofisticación? No te preocupes, porque hemos dado con lo que necesitas. Aunque las alpargatas suelan añadir varios centímetros de tacón, su versión plana cada vez se hace más presente en los vestidores de las prescriptoras de moda para combinarlos con vestidos de lino, ¡sobre todo aquellas que destacan por detalles que marcan la diferencia!