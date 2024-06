Ellas son las 'influencers' del norte que nos inspiran con sus looks de invitadas

7 9

Minia Marcos

Es cierto que su nombre no es tan familiar, pero seguramente te has topado con algunos de sus lookazos de invitada, ¡porque no pasan desapercibidos! La coruñesa Minia Marcos no tiene miedo a marcar la diferencia e incluso ser el centro de atención, por eso nos ha conquistado con la decenas de piezas confeccionadas de diseñadores españoles y los originales tocados con los que los complementa, ¡es pura fantasía!