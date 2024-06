Inspírate en los mejores looks veraniegos de las 'royals': vestidos de lino, tops 'denim', faldas de leopardo...

Cuando no sabemos qué ponernos, solemos fijarnos en las chicas que se pasean en el street style con look arriesgados. Sin embargo, si prefieres opciones más fáciles de copiar, las royals europeas serán tu mejor inspiración. Desde Sassa de Osma, pasando por la princesa Olympia de Grecia, Beatrice Borromeo e incluso Carlota Casiraghi, grandes amantes de la industria de la moda que se suman a las tendencias punteras adaptándolas a su estilo personal. Ahora, con la llegada del verano y las rebajas a la vuelta de la esquina, nos adentramos en sus armarios y en aquellas piezas que estas it girls comprarían en las marcas españolas: Zara, Mango, Brownie... ¿Cuál añadirás a tu carrito de la compra?

© Edward Berthelot Beatrice Borromeo © Philippa 1970 Philippa 1970

Beatrice Borromeo

Pura elegancia y sencillez, así es Beatrice Borromeo, uno de los rostros más esperados de los desfiles durante Paris Fashion Week, cita en la que deslumbró enfundada en este vestido blanco ceñido a la cintura y de corte midi, un fondo de armario incondicional. Nosotras te proponemos que hagas como ella optando por la versión de lino con corpiño que propone la firma Philippa 1970 (425 euros).

© sassadeo Sassa de Osma © Zara Zara

Sassa de Osma

En el vestidor de la princesa de Hannover, también conocida como Sassa de Osma, la simplicidad y la comodidad son dos bases fundamentales. Por eso no nos extraña que hace unos días estrenara un vestido negro de punto con detalles drapeados que lo hacen mucho más especial y la espalda al aire. Un auténtico lookazo veraniego que encontramos en las novedades del templo de la moda española, Zara (29,95 euros).

© Arnold Jerocki Carlota Casiraghi © Manech Manech

Carlota Casiraghi

Considerada una de las royals más influyentes del siglo, Carlota Casiraghi es de las que se atreve con todo, ¡incluso con un total look denim! Para disfrutar del Gran Premio de Fórmula 1, celebrado en Mónaco, optó por una divertida chaqueta crop vaquera en un azul muy clarita, a conjunto de unos pantalones desgastados. Si quieres sumarte a esta tendencia, no dudes en hacerte con la chaqueta viral de corte oversize de la marca Manech (188 euros).

© Aaron Chown - PA Images Amelia Windsor © Zara Zara

Amelia Windsor

Hace tan solo unas horas que la prima del príncipe Harry de Inglaterra llegaba a una fiesta estrenando el estilismo veraniego que nunca falla. Un diseño lencero confeccionado en raso en un fotogénico tono rosado, combina el favorecedor escote en pico y los volantes en el pecho, la veinteañera Amelia Windsor nos han convencido para sumarlo a nuestro repertorio con el lanzamiento de Zara que se agotará en cuestión de días (29,95 euros).

© tvf Talita Von Furstenberg © Mango Mango

Talita Von Fürstenberg

No es ningún secreto que todo aquello que luce Talita Von Fürstenberg lo queremos, y en esta ocasión, ¡vuelve a ocurrir! Nos referimos al romántico slip dress con escote en pico y volantes que lució en una escapada romántica, un diseño del que hemos localizado su versión española con acabado asimétrico en la maravillosa colaboración de Victoria Beckham x Mango que podrás incluso lucir en tu próxima boda si es al lado del mar (170 euros).

© Jacopo M. Raule Olympia de Grecia © Zara Zara

Olympia de Grecia

¿Quién es la más atrevida el club de las royals? Sin lugar a dudas, ¡Olympia de Grecia! La royal de sangre europea que reside en Nueva York, es el perfecto ejemplo de cómo sumarse a las supertendencias sin errar en el intento, incluso a aquellos que triunfaron en los años 2000. Si estás pensando lanzarte a probar con lo que funcionó en el pasado, como los crop tops vaqueros, he aquí el que ha diseñado el gigante de Inditex, Zara, que podrás adaptar a tu figura ( 22,95 euros).

© Arnold Jerocki Alexandra de Hannover © Brownie Brownie

Alexandra de Hannover

La veinteañera que adora todo aquella que popularizan las chicas de la Generación Z es Alexandra de Hannover. Hace unas semanas llegaba a la gran cita del Premio de Fórmula 1 en Mónaco enfundada en un total look animal print. ¿Quieres seguir sus pasos en tus próximas vacaciones? Si es así, puedes empezar a innovar con una minifalda estampada como la que hemos localizado en las novedades de la marca Brownie, ¡marcarás la diferencia! ( 45,90 euros).

© Karwai Tang Amelia Windsor © Gingham Palace Gingham Palace

Amelia Windsor

Pase el tiempo que pase, hay un estampado que sigue triunfando entre las chicas más ideales del panorama, aquel conocido como vichy de cuadritos en tonos rosados. Un buen ejemplo lo encontramos con la británica Amelia Windsor, quien hace unos días estrenaba uno bajo el sol de Londres con el corpiño estampado de nido. Nosotras ya nos hemos enamorado de la propuesta de la marca Gingham Palace que tiene cierto sello a la época de Los Bridgerton (120 euros).

© tvf Talita Von Furstenberg © Zara Zara

Talita Von Fürstenberg

La nieta del príncipe alemán Egon von Fürstenberg y de la reconocida diseñadora Diane Von Fürstenberg nos ha enamorado con este conjunto básico que podemos seguir luciendo en la oficina a pesar del aumento de las temperaturas. Compuesto por una camisa blanca que seguramente ya tienes fichada, podrías imitar a Talita Von Fürstenberg con este falda vaquera de tiro alto y corte midi en un precioso azul oscuro que seguramente termine con el cartel de 'agotado' colgado (29,95 euros).