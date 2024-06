El look de invitada Olympia de Grecia en Ascot: minivestido amarillo y un tocado de rafia

Esta semana ha dado comienzo una de las citas más divertidas y glamurosas en el terreno inglés, las carreras de caballos de Royal Ascot. Cita histórica en la que no solo la recordada Diana de Gales deslumbró con sus inspiradores estilismos a pie de césped, también Kate Middleton, Meghan Markle. Ahora es el turno de Olympia de Grecia. La princesa que vive a caballo (¡nunca mejor dicho!) entre Nueva York y Londres, no ha querido faltar a esta jornada junto a sus amigos en la que ha deslumbrado estrenando un elegante vestido de invitada de la marca favorita de las royals británicas.

© eleanor_wellesley

Como gran amante de la industria y consumidora de las tendencias más punteras que se suben a las pasarelas durante Fashion Week, el amplio armario que atesora la hija del príncipe Pablo de Grecia y Marie Chantal Miller es una auténtica fantasía a la que nos encantaría tener acceso. En cada aparición pública que hace nos demuestra lo importante que es adaptar estas modas a tu estilo propio para no caer en el error. Por ejemplo, si hace unos días la veíamos brillando con un impresionante diseño de lentejuelas verdes digno de una top model, ahora sorprende con un estilo muy lady que tan bien defiende y que a priori no habríamos relacionado con ella. Siguiendo una de las propuestas que triunfan entre las prescriptoras, la it girl ha arriesgado luciendo un amarillo limón que inesperadamente queda muy bien con su melenita rubia rompiendo así la antigua leyenda sobre que las rubias no pueden triunfar con este color.

© cyfly08

¿Quién firma su look de invitada?

Con un largo repertorio de piezas de grandes casas de costura (tanto actuales como vintage), en esta ocasión la diseñadora inglesa Emilia Wickstead, la favorita de la princesa de Gales, es la artista tras este estilismo de inspiración aristocrática con el que hoy ocupa nuestras líneas. Se trata de un modelo de cuello cerrado, tirantes anchos, corpiño ajustado con pinzas que se ajustan al cuerpo y falda acampanada que cae desde la altura de la cintura; forma parte de la nueva colección de la firma que ha visto a reconocidos nombres de las Casas Reales y lo encontramos disponible para su compra por 3.025 euros.

© Emilia Wickstead Emilia Wickstead

Olympia lo ha combinado con un chal de gasa finita en blanco que se ha colocado sobre los brazos y con la que se ha protegido de la bajada de las temperaturas, además de sus tacones más románticos, son transparentes y afilados con la puntera blanca en forma de corazón, conocidos como Le Cœur son obra de Alaïa. Siendo fiel al protocolo de vestuario femenino de Ascot que deben cumplir aquellos que se dejan ver por el conocido reciento a kilómetros de Londres, la veinteañera ha completado su look de sobresaliente con un tocado precioso. Una pamela ladeada confeccionada en rafia en tono natural y el detalle de la lazada sobre el ala. ¿Formará parte de la colección privada de su madre, Marie Chantal? ¿O será una nueva adquisición? Sea como sea, ¡nos encanta!