Alerta FASHION: el nuevo abrigo 'Matrix' es verde y ya lo llevan las chicas con más estilo 💚

Parece que por fin podemos llamar a la primavera por su nombre y disfrutar, al menos durante los próximos días, de un tiempo soleado que nos anima a dejar el abrigo a un lado. Llega el momento de estrenar las nuevas prendas que se cuelan en las tendencias de esta temporada y nosotras hemos fichado una en particular que parece estar conquistando los armarios de referentes de estilo tanto nacionales como internacionales. Hablamos de la gabardina, cuyos modelos en beige clásicos han quedado relegados a un segundo plano este 2024, para coronar a aquellos diseños de cuero como los favoritos. Bautizadas como trench Matrix en relación al vestuario de esta icónica película, no son precisamente las de color negro las que triunfan ahora, sino aquellas en un vibrante verde capaz de transformar los looks con básicos más sencillos.

- El fenómeno del sombrero 'western' y todas las prendas 'cowgirl' que llevan las chicas de moda

Una de las últimas en apuntarse a esta vistosa prenda idónea para estos meses de entretiempo, ha sido Dua Lipa. La cantante paseaba este jueves por Londres de camino a un programa para promocionar su nuevo álbum, Radical Optimism, que saldrá a la luz el próximo 3 de mayo. Escogía para la ocasión un total look negro con otra de las microtendencias del momento: unos microshorts combinados con un jersey oversize, medias semitupidas y botas. El toque especial lo aportaba sin duda esta gabardina verde, un modelo de napa de efecto desgastado, con cuello solapa y grande botones de estilo vintage, una pieza de Ferragamo (5.900 euros) con la que lograba iluminar el conjunto.

- 14 vestidos de primavera fichados en Zara que querrás llevar en abril

Hace tan solo unos días, era María Pombo quien caía rendida a las posibilidades de esta gabardina durante su viaje a Nueva York. La española demostraba todo el poder que tiene esta colorida pieza al combinarla con un look formado por básicos, como unos vaqueros anchos y un sencillo jersey liso de punto en blanco crudo. En el caso de la influencer, se trataba de una de las propuestas de la firma barcelonesa Alameda, confeccionada en cuero vegano en un intenso verde, que en tiendas multimarca como WOW Concept se encuentra ahora mismo agotada.

- Llega a Zara la falda-lazo que se ha hecho viral antes de estar a la venta

De la pasarela al 'street style'

Durante las últimas semanas de la moda europea no hemos dejado de ver este tipo de gabardina en diferentes tonos de verde. Las prescriptoras la llevan ya utilizando a menudo la misma fórmula de estilo que Dua Lipa: apostar por conjuntos monocromo para combinarla sin fallar. Una fiebre por esta prenda en el color esperanza que se entiende cuando echamos un vistazo a las colecciones Primavera/Verano 2024 de firmas como Max Mara -principal impulsora de estas gabardinas-, JW Anderson o Kolor.