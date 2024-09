'College', años 80 y otras tendencias de otoño que puedes estrenar en tus looks de oficina

4 18

© The Kooples, Massimo Dutti & Bershka

No dudes en comprarte una blazer oversize gris para tus looks de ejecutiva. Esta de Massimo Dutti cruzada nos encanta (149 euros). Conjúntala con una falda lápiz como esta gris de rayas de The Kooples (265 euros). Nos gusta que los tonos de gris sean algo diferentes para crear un look menos monótono. Añade un poco de color con esta corbata de Bershka granate de efecto piel (12,99 euros).