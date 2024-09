Olivia Palermo adelanta en Nueva York cómo llevaremos la minifalda en otoño: ¡con zapatillas de plataforma!

Mucho antes del poder que tienen las redes sociales, ya existían personalidades que marcaban el rumbo de la moda con su aguada visión conquistando el mundo entero, y entre los nombres reconocidos de la industria desde hace décadas destaca el de Olivia Palermo. La socialité neoyorquina fue una de las primeras prescriptoras de estilo: todo lo que lucía por las calles, en las fiestas privadas y en el front row de los desfiles, ¡se convertía en noticia internacional! Por eso, analizar sus looks es de sabias si queremos dar con las tendencias que triunfarán, y el último que ha llevado, nos adelanta una de ellas.

No podemos categorizarla en un estilo, ya que suele ser todo un camaleón en términos FASHION. Puede aparecer enfundada en un minivestido rosa coquette, como en un total look de cuero de lo más roquero y arriesgado; un eclecticismo que le representa muy bien y le ha ayudado a posicionarse como el referente de moda que es después de casi más de dos décadas conquistando las avenidas de la Gran Manzana. Pero esta vez, tras las vacaciones de verano que ha disfrutado por los rincones más fotogénicos y románticos de Europa junto a su marido, el modelo y fotógrafo alemán Johannes Huebl (con quien ha celebrado 10 años de matrimonio), se ha dejado ver de vuelta enfundada en una combinación de lo más llamativa que no ha pasado desapercibida ante nuestros ojos.

Olivia ha colaborado con las grandes casas de costura desde hace muchas temporadas, incluso ha posado para sus campañas de publicidad, con lo que sabe muchísimo de moda. Ahora ha aparecido luciendo camiseta blanca básica, de manga corta, cuello cerrado y fit amplio plagada de apliques de colores brillantes y una divertida minifalda panelada en un bonito tono grisáceo compuesto de varias capas de tul, uno de sus tejidos favoritos. Una pieza que popularizó el icono de la televisión Carrie Bradshaw, que vivió su apogeo tiempo atrás y que según Olivia parece que volveremos a darle otra oportunidad este otoño.

No es ningún secreto que las minifaldas se han subido a la pasarelas durante Fashion Week y es la pieza más buscada del momento entre las indsiders, que las tiendas ya nos ofrecen varias ideas de cómo combinarlas sin caer en lo aburrido, pero lo que para nada esperábamos es que la que tiene más de ocho millones de seguidores en las redes sociales optara por compaginarla de esta forma. Dejando a un lado las bailarinas y los taconazos que suele lucir, Palermo se ha decantado por un calzado de lo más interesante que ayuda a parecer mucho más alta sin necesidad de tener un dolor de pies horas más tarde, ¡ha llevado unas zapatillas con plataforma!

Dónde encontrar sus zapatillas

Se trata de un modelo deportivo de caña alta, confeccionada en lona de color beige con el contraste de la suela de goma de varios centímetros en color blanco, al igual que los cordones. Lo hemos localizado en la colección de la marca Inuikii de origen italiano y que defiende a la perfección sobre el asfalto. Jamás habríamos imaginado que una minifalda de tul encajaría tan bien con unas sneakers tan potentes, ¡ni tampoco con un bolso de purpurina! Concretamente luce el diseño Antigona strass, el tamaño pequeño, de la maison Givenchy. Una vez más, Olivia ha demostrado por qué sigue siendo una de nuestras it girls preferidas.