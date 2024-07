Alerta FASHION: hay unas 'nuevas' zapatillas en todos los armarios 'cool'

1 9

'Sporty'

Hay muchos días en los que no queremos complicarnos, y simplemente preferimos un estilo desenfadado y casual, es decir, un look sporty. Prueba con un top básico y unos pantalones de chándal retro como los adidas Firebird o unos cortos si hace mucho calor. Para completar el look y añadir un toque moderno y diferente, añade las nuevas Puma Speedcat rojas, que destacan más y son comodísimas para tus días de recados.