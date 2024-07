Un look viral para cada plan del verano: del 'girlcore' al 'blokecore', ¡pruébalos todos!

3 9

© sofiaboman

'Corporatecore'

Muchas de vosotras trabajaréis en verano, aunque esta estética no necesariamente es para ir a la oficina. Se trata de looks de oficina, pero más rompedores y auténticos. Si buscas inspiración y referencias de este estilo debes echarle un ojo a firmas como Prada o Bottega Veneta. Un look chic para este verano sería un top con una camisa oversize abierta por encima y unos pantalones de traje pero con corte capri, para evitar el calor y darle un toque distintivo al look. Añádele unas gafas de ver falsas para elevar el estilismo al máximo.