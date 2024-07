De Coachella a Glastonbury: las tendencias internacionales que mejor encajan en los festivales de música españoles

Hay muchos motivos por los que el verano se convierte en la estación favorita del año para muchos y los festivales de música son uno de ellos. No solo son la oportunidad perfecta para ver a nuestros artistas favoritos sobre el escenario, sino también resultan la ocasión idónea para lucir aquellas tendencias de moda que en el día a día no nos atreveríamos a llevar. Prendas con brillo, accesorios vistosos, transparencias, colores vibrantes... En España tenemos por delante una temporada repleta de citas que comienzan con MadCool Festival en Madrid y BBK Live en Bilbao, FIB en Benicàssim y seguir en agosto con otras citas como Sonorama Ribera. Para todos ellos nos hemos inspirado en las tendencias internacionales que han marcado eventos como Coachella, Glastonbury, Primavera Sound de Oporto o Rock in Rio de Lisboa. Ficha algunos de los mejores looks y recréalos con las prendas de temporada que puedes encontrar en tiendas (¡algunas rebajadas!).

1 12 © @_oliviabellll Estética 'cowgirl' Si hay dos elementos que han puesto de acuerdo a las asistentes de todos estos festivales, son sin duda las botas cowbgirl y los sombreros. Accesorios casi fundamentales de looks festivaleros en los que triunfan también los shorts junto a maxicinturones.

2 12 Copia el look Con este sombrero tipo cowboy confeccionado en papel reciclado, de Slowlove ( 49,99 19,99 euros) junto a estas botas de piel de Pepe Jeans ( 200 100 euros).

3 12 © @honeymoonlucy_ 'Boho chic' Otra de las microtedencias imprescindible en los festivales: prendas bohemias para crear estilismos sesenteros como este en Glastonbury. Una falda de encaje al más puro estilo Cottagecore junto a un top de estampado paisley.

4 12 Copia el look Ficha en The Are este top estampado con lazada al cuello y espalda al descubierto ( 44,95 31,95 euros) y combínalo con una falda midi con encaje de Bershka (25,99 euros).

5 12 © Getty Images Flecos Es uno de los elementos que protagonizan los conjuntos con los que la modelo Alessandra Ambrosio se ha convertido en una de las reinas del Festival de Coachella. En esta edición volvía a repetir con un vestido fluido que llevaba abierto con uno shorts vaqueros, y cómo no, una chaqueta oversize de cuero con largos flecos adornando las mangas.

6 12 Copia el look Inspírate con esta chaqueta de tejido de efecto revestido, de Liu Jo ( 242 169,40 euros), y este vestido de encaje blanco sin mangas, de The Kooples ( 285 85 euros).

7 12 © @anapintoribeiro Un conjunto estampado Pocas prendas más cómodas hay para un festival que un pantalón fluido que nos permita bailar y saltar durante los conciertos. Olvídate de pensar frente al armario combinando un dos piezas estampado tan versátil como este.

8 12 Copia el look Apúntate a la tendencia pijamera con esta cómoda propuesta de Zara: camisa de popelín con print floral ( 29,95 19,95 euros) y pantalón de tiro medio con cintura elástica ( 39,99 25,99 euros).

9 12 © Getty Images Prueba con el 'athleisure' El 2024 recupera la obsesión que vimos el pasado año por convertir las camisetas de equipos deportivos en el toque especial de looks que, en realidad, poco tienen que ver con el mundo sport. En Coachella fichábamos este estilismo con pantalones cortos, botas cowgirl y camiseta de Los Angeles Chargers.

10 12 Copia el look Con esta camiseta cropped a rayas de Adidas disponible en JD Sport (35 euros) y un pantalón denim tipo bermuda de tiro alto, de H&M (29,99 euros).

11 12 © Getty Images Pantalón 'cargo' Si Alessandra Ambrosio es la reina de Coachella, podemos decir que Sienna Miller ostenta la corona en el Festival de Glastonbury. Este año elegía un estilismo de lo más cómodo con un pantalón cargo que combinaba con una blusa ancha de estilo masculino y botines de agua.