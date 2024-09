Los 10 looks que te salvarán en septiembre cuando no sepas qué ponerte

2 10

© Getty Images

'Double denim'

El denim por partida doble no solo ha marcado la primavera, también se está perfilando como imprescindible para otoño, algo que ya han dejado claro algunas it girls a pie de asfalto. Emilie Billington, modelo y creadora de contenido, se paseó por Oslo enfundada en un original set vaquero oscuro conformado por chaqueta de mangas acampanadas y cuello abierto con ribetes a contraste y pantalón largo a juego. En cuanto a complementos, culminó el look con botas negras de piel –calzado estrella de la estación que se aproxima–, bolso de mano y gafas de sol.