Guía FASHION de los vaqueros que serán tendencia este otoño: de los 'jeans' acampanados a las bermudas

6 7

© agolde / hannaroslan © Agolde

Bermudas

Con muchos detractores pero cada vez más defensores, las bermudas vaqueras se han colado este verano en los armarios modernos... y en otoño van a enamorar a las chicas clásicas. Cuando vean lo bien que quedan con mocasines o con botas altas -tanto de agua como de piel-, no van a dudar en incorporar unas a sus looks de entretiempo. ¿Las has utilizado todo el verano y buscas innovar? Llévalas con una blusa denim y logra una suerte de canadian tuxedo de lo más cómodo, tal y como propone Hanna Roslan con sus bermudas de Agolde (289 euros).