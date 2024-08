Lily Collins adelanta el color que triunfará este otoño con un sofisticado conjunto en la presentación de 'Emily in Paris'

No solo estamos deseando que llegue el 15 de agosto para disfrutar del día de festivo, sino también para volver a sumergirnos en una de las series más esperadas del año. Llega la cuarta temporada de Emily in Paris (la primera parte, pues el desenlace no se estrena hasta el 12 de septiembre) después de dos años de espera y estos días sus protagonistas se encuentran en plena promoción de los nuevos episodios. Y esto se traduce en un despliegue de estilo por parte de Lily Collins, estrella de la ficción de Netflix, quien ha sorprendido en Los Ángeles con una elección de lo más sofisticada.

Todavía no se ha confirmado si esta será definitivamente la última entrega, pero parece que Lily Collins decidió en junio cerrar (¿o abrir?) una nueva etapa, despidiéndose de la melena larga con flequillo que caracteriza a su personaje. La intérprete estrena ahora un elegante corte bob por encima de los hombros y con la raya central, como podíamos comprobar este miércoles durante una sesión de fotos que el reparto se hacía en una azotea de California durante el atardecer.

© @lilyjcollins

La británica optaba por un conjunto de dos piezas que le sentaba como un guante, con un body de seda con tirantes drapeados y escote pronunciado en pico, que combinaba con una falda de tubo entallada por encima de la rodilla. Rescataba las medias semitupidas que durante la última temporada de Otoño/invierno han protagonizado un sinfín de looks aprobados por las expertas. Y se atrevía a introducir toques de color negro, a través de un fino cinturón y unos salones destalonados en punta (el mejor zapato cuando llevamos falda de esa largura).

© @lilyjcollins

El estilismo al completo de la hija del cantante Phil Collins, a excepción de las joyas de Cartier que lucía, pertenece a las últimas propuestas de Saint Laurent. La casa de modas francesa firmaba también el atrevido vestido que escogía la actriz Philippine Leroy Beaulieu, Sylvie en la serie, con un diseño de transparencias que vimos en el último desfile con las creaciones de Anthony Vaccarello, director creativo de la maison desde 2016. La mejor amiga de Emily en la ficción (y ahora también en la vida real), Ashley Park, posaba con un vestido de Off-White en negro con capa de hombreras y detalles en verde neón.

© @netflix

Marrón chocolate, el color que triunfará este otoño

Los últimos desfiles de las firmas con sus novedades para los meses más fríos, nos han dejado intuir algunos de los tonos que teñirán nuestro armario cuando acabe el verano. Si bien el rojo oscuro aterriza como novedad, como sugieren Gucci o Bottega Veneta, el marrón chocolate domina buena parte de las colecciones Otoño/Invierno 2024-25. Saint Laurent lleva tiempo apostando por este elegante color, pero también se apuntan a él sellos como Chloé, Ferragamo, Balenciaga o Fendi.