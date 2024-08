12 looks fichados en el 'street style' de Copenhague que adelantan las tendencias de otoño

© Launchmetrics Spotlight

Estética 'Olivia Newton-John'

Que el cuero es uno de los tejidos claves durante los meses más fríos, no es ninguna novedad. Pero es cierto que no dejamos de intuir este tipo de total looks que destacan por amplias chaquetas bomber con pantalones capri, jeans ajustados o faldas largas, que nos recuerdan a la icónica película de Grease. Balenciaga, Georges Chakra e incluso Chanel dicen 'sí' a estilismo.