Confirmado por Zara y las chicas danesas: vuelve el pantalón pirata, el más polémico de los 2000

Adoramos los vaqueros cargo, el top-mariposa o el total look denim... pero la próxima tendencia que llega directa desde los años 200 no las tiene todas para conquistarnos tanto. Ya lo adelantó Gigi Hadid hace meses en un paseo por Nueva York: nos guste o no, vuelve el pantalón pirata. La modelo proponía un look veraniego básico con tank top negro y unos jeans de largo capri de una de las firmas más deseadas del mundo, Jacquemus. Pero si aquello no nos sirvió para aceptar este revival, ahora llega una prueba irrefutable: Zara ha incluido los pantalones pirata entre sus novedades.

- Diez novedades de Zara que triunfan en las redes y las claves de las 'influencers' para combinarlas

El pantalón pirata 'made in' Zara

Cada día, la nueva colección va relevando a las prendas de rebaja en la página web de nuestra tienda favorita, adelantándonos así las tendencias que arrasarán en primavera. Los conjuntos de punto, los diseños de encaje o la camisa con lazada al cuello son algunos de los diseños que más van a triunfar, y todo apuesta a que la lista, ahora, incorpora una prenda de lo más controvertida, el pantalón pirata.

Con largo entre la rodilla y el tobillo, más o menos ajustado y, casi siempre, con cintura baja, este pantalón que nos traslada directamente a los años 2000 ya ha llegado a Zara. La firma de Inditex ha lanzado un modelo capri en tejido denim oscuro que cuesta 49,95 euros y que, contra todo pronóstico, ya cuelga el cartel de "pocas unidades". Gracias a su color, es muy fácil de combinar con blusas o jerséis de prácticamente cualquier tono, aunque lo cierto es que el dilema llega con los zapatos: ¿cuáles llevar para no parecer bajita?

Así lo llevan las chicas danesas

Las chicas danesas tienen la solución. Fueron varias las que, en la anterior edición de Copenhagen Fashion Week, se atrevieron a apostar por el pantalón pirata. Gracias a ello, hemos descubierto lo bien que queda, por ejemplo, con zapatos estilo Mary-Jane, pero también -sorpresa- con botas de media caña y suela track. Esta última es una idea perfecta para estrenar ya, en pleno invierno, un modelo capri, aunque seguramente será en primavera -y de la mano de las bailarinas de tacón cómodo que tantas pasiones levantan ya- cuando llenen calles y tiendas. Así lo ha querido Zara.