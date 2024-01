Alerta FASHION: el conjunto de punto de Zara que puedes llevar con botas o mocasines

El buen tiempo que hace estos días en España nos está permitiendo no solo estrenar algunas de las primeras compras de primavera, sino también ¡dejar las medias en casa! También las influencers lo han hecho, revelando algunos looks de lo más inspiradores para estos días de sol. Y varias de ellas han coincido con el que será, sin duda, el próximo estilismo viral: conjunto de punto con suéter y minifalda, y botas altas. Un look de Zara que puedes estrenar hoy mismo, pero del mismo modo llevarlo con medias si vuelven a bajar las temperaturas.

Rocío Osorno ha sido una de las chicas que, últimamente, ha estrenado un conjunto de punto de Zara. Ha escogido un dos piezas en verde intenso formado por un jersey con cuello cerrado (29,95 euros) y minifalda evasé (19,95 euros), y lo ha combinado con una americana marrón oscuro de Ganni, botas de piel negra over-the-knee, y bolso de Fendi. Unas joyas doradas han sido suficientes para conseguir que el look, a priori bastante informal, resultara más sofisticado.

Otra española que, estas semanas, ha llevado un conjunto de punto ha sido Estela Grande, quien ha preferido un look en gris jaspeado. El jersey de cuello vuelto (25,95 euros) y la minifalda tableada (19,95 euros) también pertenecen a la nueva colección de Zara y, como Rocío, los ha llevado con botas altas en negro, aunque ha preferido un diseño más roquero con hebillas y tachuelas. Un bolso de Dior y una diadema ancha completaban este estilismo que nos encanta para mil planes, desde un paseo de domingo hasta un concierto.

También por separado y con mocasines

Los conjuntos son una de las formas más fáciles y estilosas de conseguir un lookazo sin complicarnos nada. Y siempre los recomendamos entre las mejores compras porque, además de juntas, puedes llevar cada pieza por separado y sacarle el máximo partido. A la hora de combinar la falda de punto, nos inspira mucha este estilismo de la influencer Alexandra Pereira con un diseño ajustado en rojo. Lo ha mezclado con el resto de prendas en negro, y nos ha dado otro truco: completar el look con medias estampadas y mocasines, un calzado que arrasa este año.