El secreto de esta 'influencer' andaluza para sofisticar un abrigo masculino en 5 segundos

Las temperaturas siguen descendiendo, señal de que aún tenemos que seguir llevandos jerséis de cashmere con los que protegernos del frío y abrigos largos con los que crear lookazos en las próximas semanas. Esta última es la prenda de corte masculino que conecta a la expertas en moda temporada tras temporada, y, atención, porque hemos descubierto cómo añadirle un toque más femenino de la forma más sencilla y rápida. Todo gracias a una influencer española, Marta Vidaurreta, que vive a caballo entre Madrid, Huelva y Ámsterdam, y nos deleita a diario con sus inspiradores looks.

- Hemos descubierto el genial truco para que no se te mueva el jersey Bardot hagas lo que hagas

Independientemente del color, estampado o tejido con el que esté confeccionado, un abrigo largo es la inversión segura que puedes lucir con todo tipo de conjuntos, tanto para ir a trabajar como para una cena romántica o un evento. Encontramos decenas de propuestas que nos inspiran para sacarle el máximo partido, razón por la que este hallazgo FASHION se ha convertido en nuestra mejor baza para cambiar por completo la imagen sin necesidad de gastar dinero. Te contamos cómo hacerlo, solo necesitarás un complemento que ya tienes en el armario y querrás ponerlo hoy mismo en práctica: optar por un cinturón.

- Este es el secreto para lavar un jersey de cashmere sin que se dañe y poder llevarlo durante años

Ese complemento fino, confeccionado en piel y con la hebilla metálica, es la mejor opción para sofisticar un abrigo masculino en menos de un minuto. Seguramente tienes varios modelos en tu colección, pero nosotras te recomendamos que optes por el más estrecho de todos para que puedas marcar figura sin necesidad de quitarle el protagonismo al conjunto. Simplemente tendrás que atarlo sobre el abrigo, ¡y voilá!

- Ocho errores que seguramente tú también cometas al comprar una 'blazer' (y cómo evitarlos)

Como si de magia se tratase, logra esa pincelada elegante en un abrir y cerrar de ojos. No solo lo hemos fichado en los post de la andaluza, también lo hemos visto pasearse por las calles de París, Milán y Nueva York con diferentes opciones que podemos replicar este invierno. ¡Y no solo en abrigos! También en gabardinas clásicas de corte británico, chaquetas de sastre con hombreras marcadas, jerséis largos... Parece que este accesorio se está revalorizando, así que no solo podrás adelantarte a sumarlo a tus looks para sofisticarlo como una auténtica experta en materia, también estás a tiempo de invertir en modelos de gran calidad que no pasarán de moda y podrás seguir reutilizando con todo tipo de ropa.