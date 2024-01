Hemos descubierto el genial truco para que no se te mueva el jersey Bardot hagas lo que hagas

A tan solo unos días de dar por finalizada las rebajas, la época favorita para encontrar prendas de fondo de armario de gran calidad a buenos precios, te presentamos la tendencia que arrasa en las calles y a la que aún puedes sumarte: hablamos del jersey Bardot. Su favorecedor escote que deja a la vista los hombros, creando una imagen mucho más femenina y sensual (¡incluso si vas en zapatillas!), se ha convertido en el must de las expertas. Son muchas las opciones que encontramos disponibles en nuestras tiendas favoritas, pero no todo lo que brilla es oro, y te contamos por qué.

Nos encanta el regreso de esta pieza tan especial que hace que nos olvidemos de los cuellos altos de toda la vida y volvamos a confiar en el poder de una pieza de punto grueso con las que protegernos de las bajas temperaturas. Pero para nuestra sorpresa, tiene un inconveniente que puede arruinar el look en tiempo exprés en el momento más inesperado. Si eres de las que ya lo ha sumado a su repertorio y no dejas de llevarlo tanto a la oficina con vaqueros, como de cena con zapatos de tacón, seguramente habrás experimentado que a pesar de ser bonito, ¡no es nada cómodo! Con cualquier movimiento que hagas, el escote termina deformándose, cayéndose de los hombros y rompiendo el equilibrio visual.

Es algo que nos ha pasado a todas, así que tranquila, no es que tu diseño tenga un defecto. Aunque aquí encajaría de perlas el clásico dicho 'para presumir hay que sufrir' (algo con lo que no estamos nada de acuerdo), te traemos una solución muy sencilla y ahorrativa con la que esto no te volverá a suceder. ¿Y lo mejor? No solo podrás ponerla en práctica con los jerséis que tienes guardados en el vestidor, también con las camisetas y camisas que siguen el mismo patrón y que seguirán triunfando de cara a los meses de primavera y verano.

El truco estrella

Gracias a una usuaria de Tiktok, la estilista madrileña Alba Puertas, hemos encontrado el truco estrella que puedes poner en práctica hoy mismo para conseguir que la prenda se quede en su sitio hagas los movimientos que hagas. Tan solo necesitarás cuatro imperdibles de tamaño mediano y dos gomas elásticas, las que utilizas para recogerte el pelo. Simplemente tienes que colocar un imperdible en la parte interior, al inicio de la manga, uno en cada extremo y unirlo con una goma, haz el mismo procedimiento en el otro lado, ¡y listo! Podrás comprobar que cuando te pones así el jersey, ¡no se mueve!