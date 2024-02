Este es el secreto para lavar un jersey de cashmere sin que se dañe y poder llevarlo durante años

Son muchos los as que las expertas se guardan bajo la manga para ir siempre impecables, sea el día que sea. En primer lugar, es importante invertir y construir poco a poco un fondo de armario para vestir bien, pero no solo la magia reside en optar por una pieza que supera los 200 euros antes que caer rendida a la microtendencia que propone Zara. Y estamos de enhorabuena, porque sabemos cuál es el truco para alargar su vida y no tener que pasar por tienda para renovarlo cada temporada. ¿El resultado? Ahorrar dinero y ser sostenible, ¡nos encanta!

Mantener la ropa y los accesorios premium en las mejores condiciones posibles es el credo que toda experta en moda tiene en cuenta. Pero es cierto que no siempre es fácil cuando hablamos de los jerséis confeccionados en tejidos especiales, como el cashemere y la lana merino . Como seguramente sabrás, es recomendable no colgarlos en perchas para que no pierdan su silueta original y poder seguir luciendo año tras año, pero he aquí la cuestión que todas nos hemos planteado alguna vez. ¿Cómo se lavan correctamente? ¿Con un programa específico en la lavadora? ¿O hay que llevarlo a la tintorería? Te lo contamos.

¿Cómo se lava correctamente?

Estas prendas de calidad que combinan con decenas de looks de invierno y nos protegen de las bajas temperaturas, es el capricho que no pasa de moda. Razón de más por la que saber cómo cuidarlos y que sus excepcionales (y en la mayoría de los casos carísimos) materiales no se dañen entre lavado y lavado es de sabias. Por eso, después de leer la etiqueta que lleve, lo mejor que puedes hacer es sumergirlo en un recipiente grande en agua fría con jabón neutro, en escamas por ejemplo y nada de detergente perfumado. Lavarlo a mano, no frotarlo ni retorcerlo, dejarlo reposar alrededor de 15-20 minutos y finalmente, enjuagarlo muy bien de manera delicada para retirar todos los residuos restantes. Por último, no lo tiendes a la luz del sol porque puede deteriorarlo.

Y atención, debes de tener en cuenta que este tipo de piezas creadas a partir de hilaturas delicadas, cuanto menos lo laves (¡si no es necesario!), ¡mucho mejor! ¿Por qué? Muy sencillo: para que no se debilite y mantena su suavidad. Es cierto que hay quienes defienden que también sobreviven bien con programas en seco, pero no siempre es la mejor opción.

¿Cuál es la diferencia entre el cashmire y la lana merino?

Es una de las preguntas que más nos solemos hacer cuando aún somos principiantes, ¿cuál es la diferencia entre ambas? El cashmere o también conocido como cachemira, proviene de las cabras de la región de las montañas del Himalaya; requiere un cuidado mucho más especial y tiene el poder de ser isotérmico, absorve la humedad y el sudor. En cambio, la lana merino se obtiene de las ovejas de merino como su nombre bien indica, es más resistente, transpirable, antibacteriana y fácil de mantener. Una vez sabiendo todo esto, ¿cuál será tu próxima compra estrella?