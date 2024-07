Descubrimos el impecable armario de Alexandra Saint Mleux, la espectacular novia del piloto Charles Leclerc

12 12

© @alexandrasaintmleux

'Animal print'

Si todavía no has hallado la fórmula clave para poder llevar el animal print y hacerlo de manera elegante, Alexandra tiene la solución. Unir un vestido de inspiración lencera y estampado de animal con detalle de encaje en azul bebé a contraste en el escote a unas sandalias de tiras negras y el bolso Jodie trenzado en piel de Bottega Veneta, en la misma tonalidad que el tejido ornamental del look. ¡Una propuesta con la que no dejarás a nadie indiferente!