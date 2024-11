Nuria Roca 'enloquece' al conocer que su gran ídolo va a acudir como invitado a 'El Hormiguero'

Este jueves, Ilia Topuria ha acaparado todas las miradas en El Hormiguero. El campeón de la UFC le ha contado Pablo Motos que su padre fue la primera persona que creyó en él y también ha desvelado la estrategia que siguió para vencer a Max Holloway. Una victoria que le ha permitido conservar el cinturón por segunda vez consecutiva en el mismo año. Tras esta interesante entrevista, el presentador ha anunciado los invitados internacionales que van a pisar el plató de Antena 3 en las próximas semanas. Uno de ellos ha provocado la reacción de Nuria Roca, quien ha confesado ser "muy fan".

Pablo Motos ha desvelado que los invitados que acudirán a El Hormiguero las próximas semanas son muy internacionales y de gran nivel. El primer nombre, con el que el público ha vitoreado y aplaudido durante un largo rato, ha sido el de Hugh Grant. Posteriormente, anunció al actor estadounidense Patrick Dempsey. A continuación, desveló que Eddie Redmayne y Aaron Taylor-Johnson también visitarán el plató de Atresmedia. Y por último, el nombre con el que revolucionó a Nuria Roca, ha sido el de Robbie Williams.

En ese instante, la presentadora de televisión no pudo disimular ni su emoción ni su sonrisa, ya que además, Pablo Motos ha contado que el artista "viene con muchas ganas y ha pedido actuar". Nuria, sin salir de su felicidad, le preguntó si vendrán todos el jueves, "para organizarme". Justo en ese instante, Juan del Val se ha pronunciado confesando el amor que su mujer tiene por el cantante. "La que me dio durante una época con Robbie Williams... Era horrible", reveló entre risas.

Volviendo a dirigirse a Nuria, el presentador le ha preguntado si le gusta Robbie William, a lo que ella, de manera tajante y muy segura, ha confirmado que sí, y que además, "soy muy, muy, muy fan". Tras estas declaraciones, Pablo Motos le ha animado a acudir al programa el día que el intérprete de Angels o Feel vaya. "Si es necesario, si quiere, le hago magia, lo que sea", le suplicaba la escritora en tono de humor, a lo que el conductor del formato de entretenimiento le respondía: "Si quieres, haces de maga y no le decimos que eres colaboradora. Así vemos su cara de susto y luego se la podemos poner durante la entrevista".

Aunque este hecho no terminaba de convencer a la mujer de Juan del Val, cuando Pablo Motos le ha dicho que si hace esto, luego podría dar un beso al artista, sin dudar, alegó "que entonces sí". Una conversación que hizo que el resto de sus compañeros de tertulia, su marido, Tamara Falcó y Cristina Pardo, se divirtieran muchísimo y emitieran más de una carcajada.

La entrevista con Ilia Topuria

La leyenda de Ilia Topuria ha sido el invitado de este jueves tras alzarse con la victoria en la categoría de peso pluma tras vencer a Max Holloway. Se ha sincerado con el presentador y le ha hablado de sus entrenamientos y de su duro trabajo y constancia para llegar tan lejos, ya que la vida no le ha regalado nada. Además, ha contado que gracias a su padre a su padre se produjo el primer punto de inflexión: "Me dijo que iba a revolucionar el deporte. Me hizo creer en mí y es algo muy valioso", ha confesado.

Otro de los hechos que han comentado ha sido el espontáneo beso que le dio en la cabeza a Juan Carlos I, quien le apoyó a escasos metros del octógono en el Etihad Arena de Abu Dabi: "La verdad es que fue un momento de tanta emoción... Antes de salir al combate me dijeron, 'mira está el Rey ahí, hay un protocolo, te tienes que dirigir a él como su majestad'. Yo salté del octógono, le vi y le dije que si podía darle un beso. Me hizo así (gesto de asentir y bajar la cabeza). Creo que pensó, a ver si este loco me da un beso donde no debe y la liamos aquí..", ha dicho recordando con humor la anécdota. Además de don Juan Carlos, también estaban presentes en el combate Felipe de Marichalar, Sergio Ramos, Omar Montes, Marta Díaz, Laura Escanes y Violeta Mangriñán.