El irónico 'zasca' de Adriana Torrebejano a Broncano en 'La Revuelta': 'Ya no vuelvo a venir'

Este miércoles, la actriz Adriana Torrebejano hizo una parada, más fugaz de lo esperado, en La Revuelta, el programa de David Broncano en RTVE. Con su característica energía, Torrebejano, conocida por sus papeles en Tierra de Lobos, El secreto de Puente Viejo o Amar es para siempre, entre otros muchos trabajos, apareció en el set para promocionar su nuevo proyecto, la serie ¿A qué estás esperando? , sin embargo, el tiempo de su entrevista fue tan limitado que entre broma y broma, a la actriz apenas le dio tiempo a hablar, por lo que no dudó en tirar de ironía para recriminarle a Broncano que no le hubiera dado el espacio que merecía.

Un intercambio de reproches

El encuentro comenzó con un trueque culinario por parte de Torrebejano, quien llegó con una longaniza de Barcelona bajo el brazo a cambio de poder mojar pan sin gluten en aceite de Jaén (tierra natal de David Broncano). La oferta fue bien recibida, y ambos probaron sus respectivos manjares. "Traje esto para que lo pruebes, pero no es un regalo, porque me lo llevo de vuelta", comentó Torrebejano entre risas, dándole un toque informal al intercambio. Pero pronto, la actriz notó que el tiempo se agotaba y lanzó, entre seria y divertida: "¿Qué pasa? Igual no era hoy el día que tenía que venir…".

Con apenas diez minutos para hablar de su proyecto, ¿A qué estás esperando?, Torrebejano parecía incrédula ante la apurada situación, comentando entre bromas y cierto tono de queja: "Ya me he dado cuenta en el camerino… me has traído yo qué sé para qué". La actriz esperaba poder mencionar su participación en esta serie de Atresplayer, pero el tiempo siguió corriendo, y cuando Broncano intentó ayudarla a promocionarla, las risas no se hicieron esperar: "No lo puedo decir… no hay tráiler, ni póster. He venido a merendar", bromeó Torrebejano, restándole peso a la situación.

"A la próxima, más preparados"

Con su humor y el carisma que la caracteriza, Torrebejano aprovechó el momento para enviarle una indirecta al presentador. "Es que si me traes con las prisas ya no vuelvo a venir", soltó la actriz mientras Broncano intentaba cerrar el programa. No obstante, la situación se relajó y concluyó en buenos términos, con Torrebejano dejando abierta la posibilidad de regresar a La Revuelta de forma más organizada. "Pues espero que me traigas otro día", sugirió Torrebejano, a lo que Broncano respondió con una petición final: "Ven con una serie o algo que podamos mostrar".

Una actriz todoterreno

A sus 33 años, Adriana Torrebejano continúa sumando éxitos en su carrera. Nacida en Barcelona, comenzó en la actuación a los 14 años con Abuela de verano y desde entonces no ha parado de trabajar tanto en televisión, como en el cine y el teatro. Este año cosechó excelentes críticas con la comedia Políticamente incorrectos, y recientemente anunció que formará parte de Loba Negra, la segunda entrega de la popular trilogía de Reina Roja de Juan Gómez-Jurado.

Más allá de las cámaras, las actriz ha compartido detalles de su vida y pasiones en otras entrevistas, confesando que llegó a ganar una medalla de bronce de Cataluña en natación y que, pese a sus intentos, "el sentido del ritmo no es lo mío", reveló entre risas, refiriéndose a las lecciones de música que le dio su novio, el productor musical Víctor García Cid. También se ha sincerado sobre sus amores platónicos de adolescencia, como el actor Miguel Ángel Muñoz, a quien conoció en un casting "en una escena de pasión y empotramiento, que aún recuerdo", bromeó.